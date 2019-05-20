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"ABD ve Bahreyn'in ortak çalıştayı Filistin hükümetiyle istişare edilmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: "Söz konusu çalıştaya ilişkin Filistin hükümetiyle ne gündeme alınacak konular ne toplantıdan çıkacak sonuçlar ne de toplantının zamanlaması istişare edildi"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını söyledi.

Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı "Refah için Barış" başlıklı ekonomik çalıştay hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Iştiyye, "Söz konusu çalıştaya ilişkin Filistin hükümetiyle ne gündeme alınacak konular, ne toplantıdan çıkacak sonuçlar ne de toplantının zamanlaması istişare edildi." dedi.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini belirten Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, 'işgal altında' yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullandı.

Iştiyye, Filistin yönetiminin yaşadığı mali krizin, birtakım siyasi tutumlar üzerinde baskı kurmak amacıyla yürütülen finansal bir savaşın ürünü olduğunu belirterek, bu tehditlere boyun eğmeyeceklerini ve siyasi tutumlarını değiştirmeyeceklerini vurguladı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk etkinlik

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk etkinlik olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden dün yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bahreyn Çalıştay Filistin

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