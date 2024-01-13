ABD ve İngiltere'ye gözdağı! Yemen'de Husiler için insan seli: Elinde silahla kürsüden meydan okudu!

Yemen'in başkenti Sana'nın Sebin Caddesi'nde toplanan yüz binlerce Yemenli, cuma namazı çıkışı sonrası ABD ve İngiltere'nin ortak düzenlediği hava saldırılarını protesto etti. ABD, İngiltere ve İsrail karşıtı sloganların da atıldığı protestoda Filistin'e de destek ifade edildi.

"MİLYONLUK GÖSTERİ"

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan "milyonluk gösteri" adıyla Sana'da düzenlenen protesto ve destek gösterisine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Protesto sırasında kürsüye konuşma yapmak için çıkan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, elindeki otomatik tüfekle ABD ve İngiltere'ye karşı duran ülkelere teşekkür etti.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.





