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"ABD ve İran arasındaki gerilimi yatıştırmak için çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ABD ile İran arasında yükselen tansiyonu düşürmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti

MASKAT (AA) - Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ABD-İran gerginliğini dindirmek için çaba harcadıklarını söyledi.

İngiltere merkezli Mecelle dergisine röportaj veren Bin Alevi, "Üçüncü taraflarla ABD ve İran arasında yükselen gerilimi yatıştırmak için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Söz konusu iki ülke arasında savaş ihtimalinin tüm dünya için tehdit oluşturduğunu belirten Bin Alevi, ABD ve İran'ın şu anki durumdan daha ileriye gitmenin risklerinin farkında olduğunu dile getirdi.

- Umman ara bulucu olarak öne çıkıyor

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, 20 Mayıs'ta İran'ın başkenti Tahran'da mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif'le görüşmüştü.

Umman'ın Washington Büyükelçisi Hanine el-Magiri de 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'yle İran arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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