İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tüm komşulara dostluk elini uzattıklarını ve onların bölgedeki hatalarını da unutmaya hazır olduklarını belirterek, "ABD ve İsrail, aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor." dedi.

Ruhani, İran-Irak savaşının 39'uncu yıl dönümü ile eş zamanlı olarak başkent Tahran'daki Humeyni türbesinde düzenlenen askeri geçit töreninde konuştu.

- "ABD ve İsrail, ihtilaflardan istifade etmek istiyor"

İran'ın bölgenin barışından yana olduğunu yineleyen Ruhani, "Tüm komşulara dostluk ve arkadaşlık elini uzatıyoruz. Onların bölgedeki hatalarını da unutmaya hazırız. ABD ve İsrail, aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Ruhani, bu sene BM görüşmelerine, ümit koalisyonu, bölge için barış ve Hürmüz barış inisiyatifi sloganlarıyla katılacağını belirtti.

İran'ın Basra Körfezi'nin güvenliğini bölge ülkelerinin yardımıyla temin etmeye hazır olduğunu kaydeden Ruhani, bu yöndeki planlarını New York'tan dünyaya ileteceklerini aktardı.