ABD ve Meksika'dan, uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ortak strateji

CHICAGO (AA) - ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileri ile Meksika hükümet yetkilileri, asker ve federal polisi, Meksika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda birtakım stratejiler ortaya koydu.

ABD'li ve Meksikalı yetkililer tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Meksika'da faaliyet gösteren uyuşturucu kartelleri ile mücadele etmek için alınan önlemler ve kararlar açıklandı.

Açıklamada, öncelikli amaçlardan birinin, Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli liderini yakalamak olduğu vurgulandı.

Yeni planlar arasında, kartellerin mali altyapısını hedef alan çalışmalar üzerinde daha fazla durmak ve merkezi Chicago'da bulunan uluslararası kartel araştırmalarına odaklanacak yeni bir oluşuma gidilmesi çağrısı yer aldı.

DEA yetkilileri, çetelerin ve kartellerin ortak hareket ettiğini ve kendi bağımsız ticari işletmelerini genişletmek için birbirlerini kullandıklarını belirtti.

Yetkililer, Meksika'dan gelen uyuşturucunun, Chicago'daki şiddet olaylarını artırdığını vurguladı.