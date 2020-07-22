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ABD ve Yunanistan savunma bakanları telefonda görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 01:53 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da tüm tarafların uluslararası normlara uyması ve itidali sürdürmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili "denizcilik uyarı notu" olarak bilinen NAVTEX ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ABD ve Yunanistan savunma bakanları telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Esper ve Panagiotopoulos'un bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

"GÜÇLÜ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ"

Görüşmede, ABD ve Yunanistan arasındaki "güçlü savunma iş birliğinin" ele alındığına işaret edilen açıklamada, geçen ekim ayında ABD-Yunanistan Ortak Savunma İş Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin iki ülke arasındaki ortaklık için yeni fırsatlar doğurduğu vurgulandı.

İki bakanın, Avrupa'nın güneydoğusu, Rusya ve Çin'e ilişkin güvenlik endişelerini konuştuğuna işaret edilen açıklamada, "Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika konusunda Esper ve Panagiotopoulos, tüm tarafların uluslararası normlara uyması ve itidali sürdürmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmenin Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili "denizcilik uyarı notu" olarak bilinen NAVTEX ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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