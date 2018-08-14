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ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına bir tepki de Flash TV'den geldi. Spiker Gökhan Taşkın, canlı yayında Trump'ın maskesini giydirdiği bir kadın ve bir erkeği oynatarak üzerlerine dolar yağdırdı.

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den geldi. Gece Hattı programıyla sık sık adından söz ettiren Gökhan Taşkın, yine canlı yayında yaptıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.

TRUMP'I OYNATIP DOLAR ATTI

Son günlerde Türkiye hakkında yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplayan Donald Trump'ın maskesini giydirdiği bir kadın ve bir erkeği oynatan spiker, dansözlerinin başından aşağı dolar yağdırdı. Spiker, fonda çaldığı şarkılarla da Donald Trump'a mesaj gönderdi.

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flash tv canlı yayın dolar ABD Donald Trump Gökhan Taşkın

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Bu sen istedin Trump... Şimdi Trump düşünsün.... :)
cehalet paçalarimizdan akıyor yazık
o değil de herkesin elinde dolar var bi bende bir kuruş yok sanırım :))
Seyircisine göre haber. Bu ne ya
Çok sacma
barbar ùlke turkiyemmm
çocuklar bunu bile zor yapar, gülünç bir durum, gerçi bu tv kimse izlemiyor.
Rezil rüsva arsızlar !
şimdi Trump kahr olmuştur gökan taşkın dan dolayı lan kuş beyinli adamın senden haberi mi var.
evet bir flash TV klasiği ülke kriz içinde ve halayı bırakmıyorlar helal size
bunların hepsının kafayı sıyırmış oldugunu dusunuyorum..sehıt haberlerı ayyuka cıktıgında bu adını anmak ıstemedıgım kanalda yıne gobekler atılıyordu
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Dünya bizi gısgani dedik yalanladılar, şimdi Trump'u oynatıyoruz, Yakında İMF.ye 500milyar verdik derlerse şaşmam
Iyi makara olmuş yaf :)
çok komiksiniz
çomaristan
Daha çok trump Türk lirasını oynatıyor dansöz gibi siz olayı çok yanlış anlamışsınız.
türk aklı
adamlar çok güzel delirmişler :)
gerizekalılar! adamlar kızınca neler yapıyor boğazımızdaki ekmeği bile alabiliyor bizler yüzsüz pişkin aciz aciz tepkilerle yetiniyoruz. ne kadar acı bi tblo! yedi düveli dize getirmiş halkın şimdiki haline bak! utanıyorum..
arkadaşlar gerçek kesitin oynandığı kanalda bunlar cok normal :)
Böyle boş şeylerle uğraştığımız için güçsüzüz sen böyle kuklasını oynatırsın onlar bizi dolarla kukla gibi oynatır
Burdan ileri geçemiyoruz
İşte Dünya lideri dediğin böyle oynar bizimkiler anca twerk yapıyoo
bende diyorum dolar niye düşüyor :)
işte yüzde ellinin zekası bu kadar oluyor ne yapacaksın, fazlası olamıyor
dolar bunu görse yerin dibine girer
ne yaptnız la turp mahvoldu şimdi, 5 yaşındaki çocuklar gibi, cevap veremeyince alay eder ya, hah işte seviye tam olarak bu
acizliğin daniskası
abd bunları görünce zaten sinir krizi yaşanıyor helal VALLAH iyi yakışmış
doları basan adamlar doların sahibi adamlar nasıl olurda bizde adamlardan daha cok dolar var diyebiliyorsun o kadar cok dolar sahibiysen niye dolar 6,5 7 tl arasında gidip geliyor cahil cahil konusmalar işte
Gülermisin ağlarmısın yaw.
:D dimi
Bunu gören Trump doların fiyatını 1 TL seviyelerine çekti. Sağol Flash TV
işte bu hamle trump ı bitirir
ülke kan ağlarken müzikten eğlenceden halaydan türküden geri kalmayan sığırcıklar topluluğu
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