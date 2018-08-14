ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den geldi. Gece Hattı programıyla sık sık adından söz ettiren Gökhan Taşkın, yine canlı yayında yaptıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.
TRUMP'I OYNATIP DOLAR ATTI
Son günlerde Türkiye hakkında yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplayan Donald Trump'ın maskesini giydirdiği bir kadın ve bir erkeği oynatan spiker, dansözlerinin başından aşağı dolar yağdırdı. Spiker, fonda çaldığı şarkılarla da Donald Trump'a mesaj gönderdi.
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