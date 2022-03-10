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ABD'ye karşı hamle! Kuzey Kore, uzaya gönderecek

10.03.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'den ABD'ye karşı hamle geldi. Pyonyang yönetiminin ABD ve bölgedeki müttefiklerinin askeri eylemlerini "yakından izlemek" için bir dizi keşif uydusu fırlatacağı bildirildi. ABD, dün Pasifik'te bulunan güçlerine harbe hazırlığı artırma emri vermişti.

ABD'ye karşı hamle! Kuzey Kore, uzaya gönderecek

ABD'nin adımlarına Kuzey Kore'den yanıt geldi. Kuzey Kore'nin, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin askeri eylemlerini "yakından izlemek" için bir dizi keşif uydusu fırlatacağı bildirildi. ABD, dün Pasifik'te bulunan güçlerine harbe hazırlığı artırma emri vermişti.

ABD'den hamle geldi! Pasifik'teki güçlere harbe hazırlığı artırma emriABD'den hamle geldi! Pasifik'teki güçlere harbe hazırlığı artırma emri

"GERÇEK ZAMANLI BİLGİ SAĞLAYACAK"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ulusal Uzay Geliştirme Yönetimini (NADA) ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, uzaya gönderilecek uyduların ABD ve onun Güney Kore, Japonya ve Pasifik'teki "vassal güçleri" tarafından kendilerine karşı yürütülen askeri eylemler hakkında gerçek zamanlı bilgi almalarını sağlayacağını söyledi.

Kim, hükümetin NADA'nın 5 yıllık plan döneminde çok sayıda güneş-aydınlatmasıyla senkronize askeri keşif uydusunu yörüngeye yerleştirme hedefini tamamen desteklediğini sözlerine ekledi.

UYDULARIN GÖREVİ DÜŞMANCA ASKERİ EYLEMLERİ YAKINDAN İZLEMEK

Kim, ülkesinin ulusal savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik ve taktik politikasının bir parçası olan keşif uydularının görevinin ülkesine yönelecek düşmanca askeri eylemleri "yakından izlemek" olduğunu kaydetti.

Uydu projesinin sadece bilgi toplamak için değil, egemenlik ve ulusal çıkarların korunması, meşru savunma haklarının kullanılması ve ulusal prestijin artırılmasıyla ilişkili olduğunu kaydeden Kim, projenin, ülkesinin caydırıcılığını geliştirerek savaşa hazırlık kapasitesini mükemmelleştirmeye yönelik olduğunu aktardı.

Kim'in açıklamaları, dün Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol'un kazanmasının ardından geldi.

Yoon, ülkesinin ABD ile stratejik ittifakını güçlendirme ve "Kuzey Kore provokasyonlarını caydırmak" için güçlü bir ulusal savunma inşa etme sözü vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Yoon'u tebrik eden ilk yabancı lider olmuştu.

Kaynak: AA

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Kuzey Kore
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