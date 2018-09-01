ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin UNRWA'ya bundan sonra ilave katkı yapmamasına karar verildiğini açıklamıştı.

Kararın ardından ABD'ye tepkiler gelmeye başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklaması olabilecek en kötü karardır"

"KIŞKIRTAN BİR YAKLAŞIMDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD yönetiminin Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan kuruluşa yardımı kesme kararı, bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." dedi.

ALMANYA HAMLE YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmesinin hemen ardından Amanya'dan karşı hamle gelmiş, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin UNRWA'ya yardımları artırmaya karar verdiğini açıklamıştı.

BM'DEN TEPKİ: ESEFLE KARŞILIYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.

