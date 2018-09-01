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ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

ABD'nin aldığı skandal karara Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor. Son olarak da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ‘ABD’nin Filistinlilere yardımı kesme kararı olabilecek en kötü karardır’ dedi. ABD'nin kararı sonrası Almanya, BM ve Rusya'dan tepki gelmişti.

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin UNRWA'ya bundan sonra ilave katkı yapmamasına karar verildiğini açıklamıştı.

Kararın ardından ABD'ye tepkiler gelmeye başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklaması olabilecek en kötü karardır"

"KIŞKIRTAN BİR YAKLAŞIMDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD yönetiminin Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan kuruluşa yardımı kesme kararı, bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." dedi.

ALMANYA HAMLE YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmesinin hemen ardından Amanya'dan karşı hamle gelmiş, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin UNRWA'ya yardımları artırmaya karar verdiğini açıklamıştı.

BM'DEN TEPKİ: ESEFLE KARŞILIYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bırakın artık şu filistini bırakın,kendi milletinize ekonominize bakın biraz yakında ekmeğe muhtaç kalacağız bu zamlarla,ezan din kitap bayrak brunson diye diye bu millete bir ayda %40 deveülasyonu yedirdiniz,81 liraya ful ettiğim lpg li aracımı 143 liraya ful ediyorum ayıp yazık günah değil mi sadece bir depo yakıtta 62 liram çalındı bunun sorumlusu kim kim.
Yıllardır GAZZE ye gideceğim diyen,Mavi, marmara ge misine önce kendi vekillerini bile bindirmeyi düşünüp sonra bana mı sordular giderken diyerek halkı kandıran yapsın yardımı ABD yardım etmek zorunda değil ki.
hadi amerikadan alacağımız uçakları iptal edelim, paramızı da geri isteyelim. neden bunu yapmıyorsunuz ?
hem karıştır ortalığı hemde insanlık diye yardım et... katil abd ne yaparsa şaşırma önemli olan katil abd ve israile dünya iyi bir ders verip oturtmalı yerine ama nerede o günler...
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