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ABD'yi Idalia Kasırgası vurdu! Acil durum ilan edildi... Araç böyle takla attı!

01.09.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'yi vuran Idalia Kasırgası hayatı felç etti. Şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği kasırga yüzünden ABD Başkanı Joe Biden acil durum ilan etti. Kasırganın şiddeti öylesine kuvvetli ki Güney Carolina eyaletinde otoyolda seyreden bir araç kasırganın şiddetiyle takla atarak başka araca çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

ABD'yi etkisi altına alan Idalia Kasırgası bölgede hayatı felç etmiş durumda. Kasırga yüzünden acil durum ilan edildi. Kasırga yüzünden yüzbinlerce haneye elektrik sağlanamazken, Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrinde otoyolda seyir halindeki bir aracın takla atması kasırganın şiddetini gözler önüne serdi.

Araç daha sonra başka bir araca çarptı. O anlar başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNEY CAROLINA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us web sitesine göre kasırga nedeniyle Georgia’da yaklaşık 107 bin, Kuzey Carolina’da 33 bin, Güney Carolina’da ise 23 bin hane elektriksiz kaldı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti. Böylece eyalete federal düzeyde yardımın önü açıldı. (İHA)

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kasırga abd

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