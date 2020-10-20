HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD yönetiminden Google'a "tekelcilikle mücadele" davası

ABD yönetiminden Google'a "tekelcilikle mücadele" davası

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 18:04 | Son Güncelleme

ABD hükümeti, teknoloji firması Google'a karşı "Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında dava açtı.

ABD yönetiminden Google'a "tekelcilikle mücadele" davası

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 Cumhuriyetçi eyalet yönetimi, Washington DC Federal Mahkemesinde Google'a dava açtı.

"Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında açılan davada Google, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanmakla suçlanıyor.

GOOGLE BAZI OPERASYONLARINI SATMAYA ZORLANABİLİR

Dava dilekçesinde Google için herhangi bir ceza talebine yer verilmezken, Adalet Bakanlığının Google'ı bazı operasyonlarını satmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

ABD'de uzun süredir Google, Facebook ve Twitter gibi internet şirketlerinin piyasayı tekelleştirmesi ve ellerindeki gücü kullanma alanları tartışılıyordu.

Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın üst yöneticileri, 29 Temmuz'da, endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında ABD Kongresinde ifade vermişti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Verilen süre artık doluyor: Zam kapıda!Verilen süre artık doluyor: Zam kapıda!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony PlayStation Plus Türkiye fiyatları zamlanıyor! İşte tarihi ve yeni fiyatlar
Verilen 6 aylık süre artık doluyor: Zam kapıda!
Twitter silme işlemi nasıl yapılır? Mobilden ve PC'den hesap kapatma
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?
Mi Band 5'in bir tık ötesi: Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
OnePlus Nord Türkiye'de satışa çıktı! İşte OnePlus Nord'un fiyatı
Amiral gemisi katili olarak biliniyor! Türkiye'de satışa çıktı
Çin, 2023 ve 2024'te yeni Ay görevlerine başlayacak
ABD'nin ardından bir ülke daha Ay'a gidecek!
WhatsApp Web yeni özelliği ile Zoom'a rakip olabilir!
WhatsApp Web yeni özelliği ile Zoom'a rakip olabilir!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.