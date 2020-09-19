ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg, kanserden öldü

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında yüksek mahkeme yargıcı olarak atanan Ruth Bader Ginsburg’un pankreas kanseri sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Yüksek Mahkemesi yazılı bir açıklama yaparak, Yargıç Ruth Bader Ginsburg’un Washington DC’deki evinde metastatik pankreas kanserinden öldüğünü duyurdu. Başyargıç John Roberts yaptığı imzalı açıklamada, "Ulusumuz çok önemli bir hukukçuyu kaybetti, Yüksek Mahkemede çok değerli bir meslektaşımızı kaybettik. Bugün yasını tutuyoruz, ancak gelecek nesillerin onu yorulmak bilmeyen ve kararlı bir adalet dağıtıcısı olarak hatırlayacak" dedi.

Ginsburg, ABD Yüksek Mahkemesindeki en yaşlı yargıçtı

Ruth Bader Ginsburg, ABD Yüksek Mahkemesinde 27 yıl görev yapan en eski kıdemli yargıcıydı. Ginsburg, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, kanser tedavisinin "olumlu sonuçlar" verdiğini söyleyerek, görevinden emekli olmayacağı konusunda ısrar etmiş ”İşimi yapabildiğim sürece mahkemenin bir üyesi olarak kalacağım" şeklinde konuşmuştu.

ABD’deki Yüksek Mahkeme üyeleri ömür boyu görev yapmak üzere seçiliyor

ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları ömür boyu ya da emekli olmayı tercih edene kadar hizmet ediyor. Yüksek mahkeme, genellikle son derece çekişmeli yasalar, eyaletler ve federal hükümet arasındaki anlaşmazlıklar ve infazların durdurulması için yapılan temyizler hakkındaki son sözü söyleyen makam. Yargıç Ginsburg’un ölümü boşalan koltuğa kimin geçeceği konusunda siyasi tartışmaları ateşledi ve Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Yüksek Mahkeme’nin geleceği hakkında tartışmalara yol açtı.

ABD Yüksek Mahkeme yargıçları Başkan tarafından belirleniyor

Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2017 yılında göreve başladığından bu yana ABD Yüksek Mahkemesine aday gösterdiği Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh, senato onayının ardından Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilen isimler oldu. Trump’ın kısa süre içerisinde yüksek mahkemeye bir yargıç adayı belirlemesi bekleniyor.

