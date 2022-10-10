ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'

ABD'ye yaptığı ziyaret sonrası çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD'ye geliş amacının siyasi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç siyasi görüşme istemedim, önerileri reddettim. Kurmaylarım şaşırdı." diye konuştu.

'ÜLKEYİ BU KRİZDEN HIZLA ÇIKARACAĞIZ'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Mevzumuz şu anki krizden çıkmaktan öte, iktidarı devraldığımızda ülkeyi bu krizden hızla çıkaracağız. Türkiye hep krizlere girdi, acı reçetelerle karşı karşıya kaldı. Sonuç hep hüsran. Çünkü siyasal ve ekonomik sistemi organize etmemiz bir hayli yanlış. Krizi bir daha tekrara düşmeyecek şekilde aşabiliriz. Bu sefer ülkemizi bu girdaptan çıkaracak bir planımız var. Yeni bir ilerleme anlayışıyla ülkenin yarattığı zenginliği hızla alt gelir gruplarına da yayacağız. Bu ilan edeceğimiz yapısal değişikliklerle ekonomiyi hızla toparlayacak adımlar atacağız. Ülkemizdeki bataklıkları kurutmamız gerekir. Üzerinde tepinilen fay hatlarını kırmamız gerek. İlk yüzyılımızı heba ettik. ikinci yüzyılda Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyacağız.

'KURMAYLARIM ŞAŞIRDI'

ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim, önerileri reddettim. Kurmaylarım şaşırdı. Dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. Sadece biraz sabır rica ediyorum, kasım ayında herkes, her şeyi duyacak. Medikal teknolojiler, başarılara imza atan Sy. Prof. Canan Dağdeviren çok önemli bilgiler verdi. Aslında Türkiye büyümeyi, gelişmeyi hak ediyor.

Hiçbir genç umutsuzluğa kapılmasın. Kapımız sonuna kadar açık. Burada da gençlerle sohbet ettim, gençler burada çalışıyorlar. Onlara iyi ortam sağlandığında Türkiye'de üretim yapmaya hazırlar."

