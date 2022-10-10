HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'

ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'

10.10.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'ye yaptığı ziyaretle gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD'de siyasi hiçbir görüşme yapmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiç siyasi görüşme istemedim, önerileri reddettim. Kurmaylarım şaşırdı." ifadelerini kullandı. Gençlere de seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir genç umutsuzluğa kapılmasın. Kapımız sonuna kadar açık." dedi.

ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'

ABD'ye yaptığı ziyaret sonrası çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD'ye geliş amacının siyasi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç siyasi görüşme istemedim, önerileri reddettim. Kurmaylarım şaşırdı." diye konuştu.

AA-20221010-29122068-29122051-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_ABDDE

'ÜLKEYİ BU KRİZDEN HIZLA ÇIKARACAĞIZ'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Mevzumuz şu anki krizden çıkmaktan öte, iktidarı devraldığımızda ülkeyi bu krizden hızla çıkaracağız. Türkiye hep krizlere girdi, acı reçetelerle karşı karşıya kaldı. Sonuç hep hüsran. Çünkü siyasal ve ekonomik sistemi organize etmemiz bir hayli yanlış. Krizi bir daha tekrara düşmeyecek şekilde aşabiliriz. Bu sefer ülkemizi bu girdaptan çıkaracak bir planımız var. Yeni bir ilerleme anlayışıyla ülkenin yarattığı zenginliği hızla alt gelir gruplarına da yayacağız. Bu ilan edeceğimiz yapısal değişikliklerle ekonomiyi hızla toparlayacak adımlar atacağız. Ülkemizdeki bataklıkları kurutmamız gerekir. Üzerinde tepinilen fay hatlarını kırmamız gerek. İlk yüzyılımızı heba ettik. ikinci yüzyılda Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyacağız.

ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: "Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak"ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: "Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak"

'KURMAYLARIM ŞAŞIRDI'

ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim, önerileri reddettim. Kurmaylarım şaşırdı. Dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. Sadece biraz sabır rica ediyorum, kasım ayında herkes, her şeyi duyacak. Medikal teknolojiler, başarılara imza atan Sy. Prof. Canan Dağdeviren çok önemli bilgiler verdi. Aslında Türkiye büyümeyi, gelişmeyi hak ediyor.

Hiçbir genç umutsuzluğa kapılmasın. Kapımız sonuna kadar açık. Burada da gençlerle sohbet ettim, gençler burada çalışıyorlar. Onlara iyi ortam sağlandığında Türkiye'de üretim yapmaya hazırlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'nin başörtüsü teklifi gündem olmuştu! Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 'Ayağına sıkmak diye buna derim'CHP'nin başörtüsü teklifi gündem olmuştu! Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 'Ayağına sıkmak diye buna derim'
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"
Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu abd siyaset

En Çok Okunan Haberler

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Kader Yıldız’ın ölüm anı tüm Türkiye’ye dehşete düşürmüştü!

Kader Yıldız’ın ölüm anı tüm Türkiye’ye dehşete düşürmüştü!

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.