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ABD’de 43 yıl sonra gelen 'pardon'

14.05.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kansas şehrinde üç cinayetten yanlış bir mahkumiyet kararı nedeniyle 43 yıl suçsuz yere hapis yatan Kevin Strickland özgürlüğüne kavuştu.

ABD’de 43 yıl sonra gelen 'pardon'

ABD'nin Kansa eyaletinde konuşulan 'üçlü cinayet' davası, Nisan 1978'te işlenen cinayetle başladı. Kevin Strickland (61) 1979'daki ilk duruşmada beraat etti. Ancak mahkeme heyeti Strickland 2 ay aradan sonra ikinci derece cinayetten ikinci kez suçlu buldu.

GAZETE HABERİ KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yerel medyadan bir gazetenin Nisan 1978 tarihindeki haberinde cinayet suçlarını kabul eden 2 kişinin o esnada Strickland'in yanlarında olmadığını söyledi.

Haberin ardından Jackson County Savcılığ dosyayı geçtiğimiz Kasım ayında yeniden incelemeye aldı. Savcılığın yaptığı inceleme sonucunda heyet, geçtiğimiz Pazartesi günü Strickland'in suçsuz yere hapis cezası yattığını tespit etmesinin ardından salıverilmesine karar verdi.

Kansas Star'a konuşan 43 yıldır suçsuz yere hapis cezası yatan Kevin Strickland, Batı Missouri Tedavi Merkezi'nden sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

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