HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

02.06.2022 04:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Oklahoma Eyaleti'ndeki Tulsa'da bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dört kişi hayatını kaybetti. Tüfek ve tabanca taşıyan saldırganın da olay yerinde öldüğü açıklandı. Son olarak geçen hafta bir ilkokula yönelik saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen öldürülmüştü.

ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

ABD'nin Oklahoma Eyaleti'ndeki Tulsa'da bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından yaptığı basın toplantısında, St. Francis Hastanesi yerleşkesine giren bir kişinin tüfekle ateş açtığını ve dört kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Tulsa Polis Şefi Eric Dalgleish, tüfek ve tabanca taşıyan saldırganın 35-40 yaşlarında olduğunu kaydetti.

İlk olarak telefonla yapılan bir ihbar ile olaydan haberdar olduklarını söyleyen Tulsa polisi, hastanenin ikinci katında saldırganın ateş açarak insanları vurmaya başladığını aktardı.

Olay yerine giden polis birkaç kişinin vurulmuş olduğunu, bir çiftin ise orada hayatını kaybettiğini tespit etti. Kurbanların, hem hastalar hem de hastane çalışanları olduğu öğrenildi.

Saldırganın da olay yerinde öldüğü açıklandı ancak ölüm şekline ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. New York Times gazetesi saldırganın kendisini vurduğunu yazdı.

Beyaz Saray'ın ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da saldırıyla ilgili bilgilendirildiği belirtildi. Beyaz Saray'ın olayı yakından incelediği ve eyalet yetkilileriyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.

Tulsa hastane

ABD'deki silahlı saldırı serisinde son olarak geçtiğimiz hafta Texas Eyaleti'nde bir ilkokul hedef alınmıştı. Saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen öldürülmüştü.

Mayıs başında ise New York'ta bir süpermarkete giren saldırgan 10 kişiyi vurarak öldürdü.

ABD bitmek bilmeyen silahlı saldırılarla sarsılırken, bireysel silahlanma ve silah lobileri gündemin en çok tartışılan başlığı olmaya devam ediyor.

Biden, Texas'taki okul saldırısından sonra silahlanmaya karşı sert bir tutum göstermiş, söz konusu duruma artık bir son verilmesi gerektiğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adı tecavüzlerle anılıyor! Ünlü futbolcudan bir skandal dahaAdı tecavüzlerle anılıyor! Ünlü futbolcudan bir skandal daha
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyorSağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız' İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! ABD'de milyonluk vurgun, Türk kızı Akasya Yaşaroğlu çete üyesi çıktı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! ABD'de milyonluk vurgun, Türk kızı Akasya Yaşaroğlu çete üyesi çıktı

İlginizi Çekebilir

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.