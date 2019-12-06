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ABD’de hava üssüne silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola Hava Üssü’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

ABD’de hava üssüne silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

ABD, (DHA)- ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola Hava Üssü’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. ABD Donanması, silahlı saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.
Olay, Florida’da bulunan Pensacola Hava Üssü’nde meydana geldi. Yerel saatle 09.00’da silahlı bir saldırgan hava üssüne saldırıda bulundu. Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, silahlı saldırganın öldürüldüğü ve durumun kontrol altına alındığı açıklandı.

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