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ABD'de iki büyük telefon şirketi hükümetin 5G servisine geçişin ertelenmesi talebini reddetti

03.01.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AT&T ve Verizon, 5 Ocak'ta başlatılacak olan 5G servisinin ertelenmesi yönündeki hükümet talebini reddetti. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), havacılık güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle erteleme talebinde bulunmuştu. Ancak AT&T ve Verizon, geçici güvenlik önlemleri alarak bir süre 5G'yi havaalanlarında uygulamayacaklarını açıkladı.

ABD'de iki büyük telefon şirketi hükümetin 5G servisine geçişin ertelenmesi talebini reddetti

ABD'nin en büyük telefon şirketlerinden ikisi, bu hafta başlatılacak olan 5G servisinin ertelenmesi yönündeki hükümet talebini reddetti.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), havacılık güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle erteleme talebinde bulunmuştu.

Ancak AT&T ve Verizon, geçici güvenlik önlemleri alarak bir süre 5G'yi havaalanlarında uygulamayacaklarını açıkladı.

Uçak üreticileri, C-Bandı spektrumlu 5G kablosuz sinyallerinin uçakların hassas elektronik cihazları ile etkileşime girebileceği ve uçuşları sekteye uğratabileceği konusunda uyarmıştı.

AT&T ve Verizon'un üst düzey yöneticileri ortak bir mektupta, 5 Ocak'ta başlayacak olan 5G servisinin tanıtımının iki hafta ertelenmesi önerisinin "birinci sınıf ve küresel olarak rekabetçi iletişim ağlarının mevzilenmesi için gereken işletim kontrolünün sorumsuz bir şekilde terk edilmesi" anlamına geleceğini belirttiler.

'Fizik yasaları ABD ve Fransa'da aynıdır'

Ancak, Fransa'da olduğu gibi, 5G'yi havaalanlarında 6 ay boyunca devreye sokmayacaklarını söylediler.

Mektupta, "Fizik yasaları Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da aynıdır. ABD havayollarının Fransa'da her gün uçuş yapmasına izin veriliyorsa, aynı çalışma koşulları ABD'de de bunu yapmalarına izin vermelidir" denildi.

Ancak FAA yetkilileri, Fransa'daki koşulların farklı olduğunu ve bu ülkede faaliyet gösteren telekom firmalarının 5G için ABD'de izin verilenden daha düşük enerji seviyeleri kullandıklarını söylüyor.

Havacılık sektörü ve FAA, 5G'nin radyo irtifa ölçerler gibi hassas uçak ekipmanlarında parazit yapması hakkında endişelerini dile getirmişti.

5G

Boeing ve Airbus erteleme istedi

Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Boing ve Airbus, ABD hükümetinden yeni 5G teknolojisine geçişin ertelemesini istemişti.

İki şirketin üst düzey yöneticileri, Ulaştırma Bakanı'na yazdıkları mektupta, "5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışmasını olumsuz etkileyebilir" demiş ve 5G teknolojisinin havacılık sektörüne "negatif etkide bulunacağı" konusunda uyarmıştı.

Mektupta, ABD'nin en büyük havayolu ticari birliği Airlines for America tarafından yapılan ve FAA'nın 5G kurallarını 2019'da uygulamış olması halinde, yaklaşık 345.000 yolcu uçuşunun ve 5.400 kargo uçuşunun gecikme, yön değiştirme veya iptallerle karşı karşıya kalmış olacağını tespit eden araştırma vurgulandı.

Havayolları birliği, ABD Federal İletişim Komisyonu'nu (FCC) ve telekom endüstrisini FAA ve havacılık şirketleriyle çalışmaya çağırdı ve harekete geçmezse Pazartesi günü mahkemeye gidebileceğini söyledi.

Pazar günü, bir FCC sözcüsü, ajansın "birlikte çalışarak hem kablosuz ekonomiyi ilerletebileceğimiz hem de havacılık güvenliğini sağlayabileceğimiz konusunda iyimser" olduğunu söyledi.

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