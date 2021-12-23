HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de kongre üyesi silah zoruyla durduruldu, aracı çalındı

ABD'de kongre üyesi silah zoruyla durduruldu, aracı çalındı

23.12.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mary Gay Scanlon, Philadelphia şehrinde dün gün ortasında silah zoruyla iki kişi tarafından durduruldu. Saldırganlar, Scanlon'ın aracını çaldı. Demokrat Partili kongre üyesinin çalınan eşyaları arasında iş telefonu ve kimliği de vardı. Scanlon'ın saldırıda yaralanmadığı açıklandı.

ABD'de kongre üyesi silah zoruyla durduruldu, aracı çalındı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mary Gay Scanlon, Philadelphia şehrinde dün gün ortasında silah zoruyla iki kişi tarafından durduruldu. Saldırganlar, Scanlon'ın aracını çaldı.

Demokrat Partili kongre üyesinin çalınan eşyaları arasında iş telefonu ve kimliği de vardı.

Scanlon'ın saldırıda yaralanmadığı açıklandı.

FBI, iki saldırganın bulunması için yürütülen çalışmalara destek veriyor.

'Dehşet verici'

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, hırsızlığın "dehşet verici" olduğunu söyledi.

Amerikan haber kanalı CBS News'a göre, Philadephia'da 2021 yılında araç hırsızlıkları 2020'ye kıyasla yüzde 80 arttı.

Silah zoruyla yapılan hırsızlıklarda ise bu oran yüzde 27.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre, Philadelphia'da 2019'da 347 cinayet işlendi. Bu sayı 2021'de, daha yıl bitmeden 544'e yükseldi.

2018'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen Scanlon, kısa süre önce, polisin çağrıldığı bazı acil durumlara ruh sağlığı uzmanlarının da gönderilmesine ilişkin yasa tasarısını desteklemişti.

ABD'de Salı günü de Illinois Senatörü Kimberly Lightford ve eşinin aracı da, silahlı saldırganlarca çalınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Canlı yayında duyurdu! Merak edilen soru yanıt bulduCanlı yayında duyurdu! Merak edilen soru yanıt buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.