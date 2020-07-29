ABD'de polis Rodney King’i döverken çekilen görüntüleri kaydeden kamera açık artırmayla satılacak

George Holliday’ın balkonundan kamerasıyla çektiği görüntüler, hem polis şiddetinin viral olup tüm toplumca izlenmesini sağlayan ilk video kaydı olması hem de ilk “vatandaş gazetecilik” örneklerinden biri olması bakımından önemli.

Olay ABD’de siyahlar ve beyazlar arasındaki ilişkiler açısından bir dönüm noktası oluşturdu ve siyahlara karşı polis şiddetinin kamuoyunun gündeminde öne çıkmasında büyük rol oynadı.

Başına aldığı darbeler sonucu King’in beyni zedelenmiş ama onu döven beyaz polis memurları bir yıl sonra beraat etmişti.

ABD'de 1991 yılında Rodney King adlı bir siyah Amerikan vatandaşının Los Angeles’ta polis tarafından acımasızca dövülüşünü gösteren görüntüler, binlerce siyahın sokağa dökülmesine ve yer yer isyanlara dönüşen tepkilere yol açmıştı. Şimdi o tarihi görüntülerin çekildiği kamera, açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Bu olaydan sonra son olarak George Floyd’un gözaltına alınırken öldürülmesi olayında da tanık olduğumuz gibi polis şiddeti sık sık cep telefonları tarafından kayda alınacak ve kamuoyunun gözü önüne serilecekti.

Müzayede salonu Holliday’in bu tarihi olayı kayda aldığı kamera için açık artırmayı 225 bin dolardan başlatacak.

Mesleği muslukçuluk olan Holliday satış öncesinde "Bu kameranın insanlara kaygı verici buldukları olayları kayda alma konusunda ilham vermesini umuyorum. Kaydetmekten korkmayın” mesajını verdi.

Kamera, Holliday tarafından otantik olduğunu doğrulayan noter tasdikli bir belge ile birlikte satılıyor.

Pilleri cihazı korumak için çıkarılan ve şu an çalışır durumda olmayan kamera gayet iyi durumda. Fakat King’in dövülüşünün kaydedildiği orijinal kaset satışa dahil değil.

Rodney King’e ne oldu?

1991’de inşaat işçisi olan King, 3 Mart günü Los Angeles’in karanlık arka sokaklarından birinde, polis tarafından hız yaptığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

Aracını durduran dört beyaz polis King’i araçtan çekerek çıkarmış ve copla feci şekilde dövmüş, şok tabancasıyla vurmuşlardı.