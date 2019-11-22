ABD'de Trump'a azil soruşturması kapsamındaki açık oturumlar 5. gününde

Cumhuriyetçiler'in sıklıkla Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği tezini savunduğuna işaret eden Hill, "Ben böyle bir tezi kabul etmiyorum." diye konuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığında yapılan oturumda, Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi Holmes ifade verdi.

Trump'a yönelik, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması konusunda baskı yaptığı" iddiasıyla açılan azil soruşturmasındaki kamuya açık oturumlarda beşinci gün geride kaldı.

WASHINGTON (AA) - ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Kongrede yapılan kamuya açık oturumların beşinci gününde, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi David Holmes ifade verdi.

- Holmes, Trump-Sondland görüşmesini anlattı

Holmes ise ifadesinde, Trump ile 26 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi esnasında ABD'nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland'ın yanında olduğunu belirterek, konuşmaya ilişkin detayları anlattı.

Trump'ın telefonda gayet yüksek sesle konuştuğunu ve bu nedenle de konuşulanları net bir şekilde duyduğunu savunan Holmes, Trump'ın Sondland'a "Zelenskiy seni seviyor. Bu nedenle de soruşturmayı açacak mı?" dediğini, Sondland'ın ise "Evet bunu yapacaktır." yanıtı verdiğini aktardı.

Telefon görüşmesinin ardından Sondland'a, Trump'ın bahsettiği soruşturmanın ne ile ilgili olduğunu sorduğunu belirten Holmes, Sondland'ın bunun Bidenlar'a yönelik olacağını söylediğini kaydetti.

Holmes, "ABD'nin Ukrayna politikası, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin desteklediği siyasi ajandanın gölgesinde kaldı." yorumunda bulundu.

- Trump'tan Holmes'a yanıt

Trump ise Holmes'un ifadelerine Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki göstererek, "Tüm hayatımda telefon görüşmesi yapan insanları izledim. İşitme duyum da hep iyi olmuştur. Ama hiçbir zaman hoparlörde olmadığı müddetçe karşıdaki insanın ne dediğini tam olarak anlayamadım." ifadelerini kullandı.