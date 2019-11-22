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ABD'de Trump'a azil soruşturması kapsamındaki açık oturumlar 5. gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 00:17 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yapılan oturumda, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi David Holmes ifade verdi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Kongrede yapılan kamuya açık oturumların beşinci gününde, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi David Holmes ifade verdi.

Trump'a yönelik, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması konusunda baskı yaptığı" iddiasıyla açılan azil soruşturmasındaki kamuya açık oturumlarda beşinci gün geride kaldı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığında yapılan oturumda, Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi Holmes ifade verdi.

Hill ifadesinde, "ABD'nin, Rusya tehdidiyle savaşan Ukrayna'ya desteği siyasileştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçiler'in sıklıkla Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği tezini savunduğuna işaret eden Hill, "Ben böyle bir tezi kabul etmiyorum." diye konuştu.

- Holmes, Trump-Sondland görüşmesini anlattı

Holmes ise ifadesinde, Trump ile 26 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi esnasında ABD'nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland'ın yanında olduğunu belirterek, konuşmaya ilişkin detayları anlattı.

Trump'ın telefonda gayet yüksek sesle konuştuğunu ve bu nedenle de konuşulanları net bir şekilde duyduğunu savunan Holmes, Trump'ın Sondland'a "Zelenskiy seni seviyor. Bu nedenle de soruşturmayı açacak mı?" dediğini, Sondland'ın ise "Evet bunu yapacaktır." yanıtı verdiğini aktardı.

Telefon görüşmesinin ardından Sondland'a, Trump'ın bahsettiği soruşturmanın ne ile ilgili olduğunu sorduğunu belirten Holmes, Sondland'ın bunun Bidenlar'a yönelik olacağını söylediğini kaydetti.

Holmes, "ABD'nin Ukrayna politikası, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin desteklediği siyasi ajandanın gölgesinde kaldı." yorumunda bulundu.

- Trump'tan Holmes'a yanıt

Trump ise Holmes'un ifadelerine Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki göstererek, "Tüm hayatımda telefon görüşmesi yapan insanları izledim. İşitme duyum da hep iyi olmuştur. Ama hiçbir zaman hoparlörde olmadığı müddetçe karşıdaki insanın ne dediğini tam olarak anlayamadım." ifadelerini kullandı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması ilgi çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, geçen aydaki oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilmişti.

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David Holmes Fiona Hill İstihbarat Komitesi

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