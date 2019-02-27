HABER

ABD'den Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına "terör karşıtı eylem" nitelemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:22 | Son Güncelleme

Hindistan-Pakistan gerilimiyle ilgili olarak iki ülke dışişleri bakanlarıyla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan'ın saldırısını "terör karşıtı eylem" şeklinde nitelendirdi - Pompeo: - "Hindistan'ın 26 Şubat'taki terör karşıtı eylemlerinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile konuştum ve yakın güvenlik iş birliğimize vurgu yaptım"

WASHINGTON (AA) - Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili olarak iki ülke dışişleri bakanlarıyla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan'ın saldırısını "terör karşıtı eylem" şeklinde nitelendirdi.

Bakan Pompeo, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, "Hindistan'ın 26 Şubat'taki terör karşıtı eylemlerinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile (telefonda) konuştum ve yakın güvenlik iş birliğimize vurgu yaptım." ifadesini kullandı.

- "Tansiyon düşürülsün" çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Pompeo, askeri bir gerginliğe yol açmadan mevcut tansiyonun düşürülmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti.

Pompeo ayrıca, Pakistanlı mevkidaşına "bu ülkedeki terör gruplarına karşı daha kayda değer adımlar atmaları çağrısında bulunduğunu" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, her iki muhatabına da "askeri çatışmaya girmeden doğudan iletişim halinde olmaları" yönünde çağrı yaptığını da kaydetti.

- Pakistan hava sahasını ihlalle suçlamıştı

Hindistan, Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını açıklamıştı.

Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti.

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
Kadınların elinden dünyaya ihraç ediliyorKadınların elinden dünyaya ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elanur’a robot sözü verdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Elanur’a robot sözü verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Hindistan Mike Pompeo Pakistan

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı

Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı

Günlük burç yorumları 27 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

ABD'li kimyager kadından filmleri aratmayan uyuşturucu sevkiyatı

ABD'li kimyager kadından filmleri aratmayan uyuşturucu sevkiyatı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Avcılar'da korkunç olay! Gören hemen polis haber verdi

Avcılar'da korkunç olay! Gören hemen polis haber verdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.