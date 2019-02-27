WASHINGTON (AA) - Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili olarak iki ülke dışişleri bakanlarıyla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan'ın saldırısını "terör karşıtı eylem" şeklinde nitelendirdi.

Bakan Pompeo, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, "Hindistan'ın 26 Şubat'taki terör karşıtı eylemlerinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile (telefonda) konuştum ve yakın güvenlik iş birliğimize vurgu yaptım." ifadesini kullandı.

- "Tansiyon düşürülsün" çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Pompeo, askeri bir gerginliğe yol açmadan mevcut tansiyonun düşürülmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti.

Pompeo ayrıca, Pakistanlı mevkidaşına "bu ülkedeki terör gruplarına karşı daha kayda değer adımlar atmaları çağrısında bulunduğunu" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, her iki muhatabına da "askeri çatışmaya girmeden doğudan iletişim halinde olmaları" yönünde çağrı yaptığını da kaydetti.