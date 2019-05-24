HABER

ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin 500 asker

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını ve bu askerlerin "koruma" görevi icra edeceklerini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili yeni adımını değerlendirdi.

Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık bin 500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini "koruma" görevi göreceğini ifade etti.

Söz konusu ilave asker kararıyla ilgili detayların Pentagon tarafından açıklanması bekleniyor.

Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın ilave asker kararını verdiği ve söz konusu kararıyla ilgili Kongreyi bilgilendirdiği belirtilmişti.

ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadelerini kullanmıştı.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Tıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördüTıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördü
Irak'ın kuzeyinde PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit (3)Irak'ın kuzeyinde PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İRAN

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.