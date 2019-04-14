ABD’den, Sudan’daki cuntaya sivilleşme çağrısı

ABD’nin Sudan’daki Maslahatgüzarı Steven Koutsis, cuntanın ikinci adamı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu’yla bir araya geldi. Koutsis, Daklu’dan sivilleri geçici hükümete dâhil etmeye çağırdı, Daklu ise cuntanın güvenliği ve istikrarı koruyacağını savundu.

Sudan’da aylar süren protesto gösterilerinin ardından askeri cunta Perşembe günü Devlet Başkanı Ömer El Beşir’i görevden aldı. Askeri cunta, ülkeyi iki yıl boyunca yönetmesi ön görülen bir askeri konsey kurdu. ABD Sudan Maslahatgüzarı Steven Koutsis, geçici askeri meclisin Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu ile Hartum’daki başkanlık sarayında bir araya geldi. Görüşmede Hamdan Daklu, Sudan’daki mevcut durum ve askeri konsey kurma nedenleri hakkında Koutsis’e bilgi verdi. Daklu, ABD Maslahatgüzarına, askeri konseyin “ülkenin güvenliğini ve istikrarını nasıl koruyacağını” açıkladı. Koutsis ise sivillerin geçici hükümete dahil edilmesi için çağrıda bulunarak, istihbarat servisinin de yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Daklu soykırımla suçlanıyor

Hamdan Daklu, 2009’da ülkenin doğu bölgesi Darfur’da meydana gelen iç savaşta liderlik ettiği Hızlı Destek Güçleriyle isyancı güçlerle savaşmıştı. İç savaşın ardından DAklu, Uluslararası Ceza Mahkemesince soykırım ve insan hakları ihlalleriyle suçlanmıştı. Hamdan Daklu, çoğu Somalili, Eritreli ve Etiyopyalı olan ve Avrupa’ya ulaşmak için çölü geçmeye çalışan mültecileri engelleyerek, sınır dışına çıkarmıştı. Sudan’ın askeri konseyi, Avad bin Avf’ın Cuma günü istifa etmesi üzerine iktidara gelen Orgeneral Abdulfettah el-Burhan tarafından yönetiliyor.

