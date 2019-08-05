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AB’den Moskova’daki protestolara kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2019 10:32 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Rusya yönetimini hafta sonu Moskova’da düzenlenen protesto eylemleri sırasında gözaltına alınanları serbest bırakmaya çağırdı.AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Muhalefet temsilcilerini susturma girişimleri olmaksızın toplanma ve ifade özgürlüğü hakkı demokrasinin temelini oluşturur.

Avrupa Birliği (AB), Rusya yönetimini hafta sonu Moskova’da düzenlenen protesto eylemleri sırasında gözaltına alınanları serbest bırakmaya çağırdı.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Muhalefet temsilcilerini susturma girişimleri olmaksızın toplanma ve ifade özgürlüğü hakkı demokrasinin temelini oluşturur. AB, Moskova’da dürüst seçimler için yapılan eylemler sırasında polis tarafından gözaltına alınan 600’dan fazla barışçıl protestocunun serbest bırakılmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.
Bilindiği gibi Rusya’da muhalif adayların Eylül 2019’da yapılacak belediye seçimlerine katılmasının engellenmesine ilişkin protestolar devam ediyor. Hafta sonu gerçekleşen gösterilerde gözaltına alınan kişilerin sayısının bini aştığı bildirilmişti.

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