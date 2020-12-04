ABD'li istihbarat yetkilisi: Çin özgürlüğe karşı en büyük tehdit

ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkilisi Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Çin'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit olduğunu" söyledi.

Wall Street Journal gazetesinde bir makale kaleme alan Ratcliffe, Çin'in ABD'nin sırlarını çalarak ve piyasada ABD'li şirketlerin yerini alarak büyüdüğünü belirttti.

Trump yönetimi, Çin ürünlerine gümrük vergileri koyarak Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayarak Pekin'e karşı sert bir tutum takınmıştı.

Ratcliffe ayrıca Pekin'in Çin ile bir sürtüşmeye hazırlandığıı ve "ekonomik, askeri ve teknolojik açılardan dünyaya hükmetmeye niyetli olduğunu" belirtti.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve FBI Başkanı Christopher Wray de benzer açıklamalar yapmıştı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Ratfcliffe Çin'in ABD istihbarat faaliyetlerinin başlıca odağı olma özelliğini Rusya ve terörle mücadeleden aldığını belirtti.

Ratcliffe Çin'in "çal, taklit et ve yerini al" diye tanımladığı bir tür ekonomik casusluğa giriştiğini söyledi ve Çinli bir rüzgar türbini şirketinin ABD'de, Amerikalı bir rakibinden çalmaktan suçlu bulunmasını ve daha sonra bü ürünü dünya çapında satarken, Amerikalı şirketin müşteri kaybedip, işçi çıkartmasını örnek gösterdi.