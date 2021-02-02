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  4. ABD'li Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez: Cinsel saldırı mağduruyum

ABD'li Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez: Cinsel saldırı mağduruyum

02.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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ABD'li Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez: Cinsel saldırı mağduruyum

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, geçmişte cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Instagram canlı yayınında 6 Ocak'ta Trump taraftarlarının Kongre binasına düzenlediği saldırıyla ilgili konuşan Ocasio Cortez, bu baskın konusunda sorumluluk almayan Cumhuriyetçileri "tacizcilerin taktiklerine başvurmakla" suçladı.

2018 seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne seçildikten sonra Demokratların popüler isimlerinden biri haline gelen ve sık sık Trump tarafından hedef alınan Ocasio-Cortez, gözyaşları içinde "Bunu fazla kişiye söylemedim. Ben bir cinsel saldırı mağduruyum. Bir travma geçirirseniz, travmalar birbirlerini şiddetlendiriyor" dedi.

'TUVALETE SAKLANDIM, ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Uğradığı cinsel saldırıyla ilgili ayrıntı vermeyen Ocasio-Cortez, beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskını sırasında tuvalete saklandığını belirterek şunları söyledi:

"Tuvalet kapısının arkasındaydım. Beyaz bir adam ofisime girdi. 'Nerede o? Nerede o?' diye bağırıyordu. Öleceğimi düşündüm. Ofisime giren kişi Kongre binasında görevli bir polis memuruydu. Kendini polis olarak tanıtmadı. Ne ben ne de ekibim, memurun bizi korumak için mi yoksa bize zarar vermek için mi orada olduğunu bilmiyoruz."

31 yaşındaki Ocasio-Cortez, yaklaşık 150 bin takipçisinin izlediği yayında şöyle devam etti:

"Bunlar olurken 'Hayır yine mi? Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğim. Bunu bana tekrar yapmalarına izin vermeyeceğim. Bunu başka insanlara yeniden yapmalarına izin vermeyeceğim. Bunu ülkeme yeniden yapmalarına izin vermeyeceğim' diye düşündüm."

Ocasio-Cortez geçen hafta, Kongre baskınında Cumhuriyetçilerin sorumluluğunu reddeden Texas senatörü Ted Cruz'a "Üç hafta önce beni neredeyse öldürüyordunuz ve sorumluluğunuz kurtuluyorsunuz" demişti.

Ocasio Cortez, "bu sözleri için Ted Cruz'dan özür dilemesini isteyen Texaslı Kongre üyesi Chip Roy'u da eleştirerek "Bunlar tacizcilerin kullandığı taktikler. Bu insanlar işimize bakalım diyorlar. Sorumluluğu üstlenmeden işimize bakamayız. Yaralarımızı saramayız. Yani işimize bakalım, olanları unutun ki yeniden yapabilelim' diyorlar." diye konuştu.

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