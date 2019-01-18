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ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM, MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AKAR'I ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Ankara’daki temasları kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Ankara’daki temasları kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye - ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakan Akar tarafından; Münbiç’te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG’nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye’nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye’nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceği ifade edilmiştir" denildi.

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