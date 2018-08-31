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ABD'li Senatör McCain için Kongre'de tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Geçen hafta hayatını kaybeden, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain için ABD Kongresinde tören düzenlendi - ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmadığı törende, ABD yönetimi adına Başkan Yardımcısı Mike Pence konuşma yaptı

WASHINGTON (AA) - Geçen hafta beyin kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybeden, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain için ABD Kongresinde düzenlenen tören Amerikan siyasetinin üst düzey isimlerini bir araya getirdi.

Çarşamba günü memleketi Arizona'da düzenlenen ilk törenin ardından dün başkent Washington'a nakledilen McCain'in cenazesi, sabah askeri törenle ABD Kongresine getirildi.

McCain ile arasının pek iyi olmadığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmadığı törende, ABD yönetimi adına Başkan Yardımcısı Mike Pence törene katılanlara hitap etti.

- Trump adına törene katıldı

Trump adına törene katıldığını vurgulayan Pence, McCain'in büyük bir vatansever olduğunu, her zaman ülkesinin çıkarlarını koruduğunu ve nesiller boyunca "ABD'nin en etkili siyasetçilerinden biri olarak" hatırlanacağını belirtti.

Pence, "Dün Başkan Trump'ın da dediği gibi, onun ülkesine yaptığı hizmetlere saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Pence'in yanı sıra Trump yönetimini temsilen Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly, Savunma Bakanı James Mattis ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da törene katıldı.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu törenin ardından başta McCain'in ailesi olmak üzere törene katılanlar teker teker ABD'li senatörün tabutu önünde durup kendisini yad etti.

- Pazar günü defnedilecek

Cenazesinin akşama kadar halkın ziyaretine açık kalacağı bildirilen McCain için yarın Ulusal Katedral'de dini tören düzenlenecek. McCain'in cenazesi pazar günü Maryland eyaletinde bulunan ABD Deniz Harp Okulunda bulunan mezarlığa gömülecek.

ABD Başkanı Trump, McCain ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aramızdaki politika ve yaklaşım farklarına rağmen Senatör John McCain'in ülkemize yaptığı hizmetlere saygı duyuyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu. Trump'ın açıklamasının hemen ardından yazılı açıklama yapan Beyaz Saray, bayrakların yarıya indirildiğini ve McCain'in cenazesinin defnedileceği pazar gününe kadar bu şekilde kalacağını bildirmişti.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain, seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgaline çok güçlü şekilde destek veren McCain, Irak'ın işgaline zemin hazırlayan "şahin" isimlerden biri olarak kayıtlara geçmişti. McCain, hayatını kaybetmeden kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, "Irak'ın işgali, büyük bir hatadan başka şekilde değerlendirilemez ve bunun için kendi payıma düşen suçlamayı kabul etmem gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

ABD Kongresine 1981'de giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

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ABD ABD Kongresi John McCain

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