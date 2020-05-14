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ABD'li senatörlerden Trump'a "Çin'e yaptırım uygulama yetkisi" veren tasarı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 07:44 | Son Güncelleme

ABD'li Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Donald Trump'a, koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda iş birliği yapmaması nedeniyle Çin'e yaptırım uygulama yetkisi veren tasarı sundu.

ABD'li senatörlerden Trump'a "Çin'e yaptırım uygulama yetkisi" veren tasarı

Kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından sunulan "Kovid-19 Sorumluluk Yasası" başlıklı tasarıya Thom Tillis, Rick Scott, Mike Braun ve Roger Wicker gibi diğer kıdemli senatörlerler de destek verdi.

Çin yönetiminin Kovid-19 virüsüne dair uluslararası araştırmalara katılmasının önemi vurgulanan tasarıda, Trump'tan 60 gün içinde Çinli yetkililerin kendilerine yöneltilen soru ve incelemelere cevap verip vermediğine dair senatoya rapor sunması istendi.

Öte yandan, tasarıda Çin yönetiminden iş birliğinin yanı sıra ülke genelindeki tüm hayvan marketlerini kapatması ve Hong Kong'da salgın sonrası tutukladığı tüm aktivistleri salmasının istenmesi dikkati çekti.

Şartların yerine getirilmemesi durumunda Trump'tan tasarıda yer alan bazı Çinli yetkililere ait mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı ve Çinli öğrencilere vize verilmemesi gibi yaptırım maddelerinden en az ikisinin seçmesi talep edildi.

FİNANSAL YAPTIRIM BOYUTU

Tasarının ekonomik boyutunda ise ABD finans merkezlerinin Çin merkezli kuruluşlara ve bu kuruluşlarla iş yapan firmalara kredi vermeyi durdurması istendi, ayrıca ABD'de bulunan ve Çin ortaklığının çoğunlukta olduğu firmaların ABD menkul kıymetler borsasından muaf tutulması öngörülüyor.

Tasarıda "Yaptırımlar Başkan Trump, Çin yönetiminin koronavirüs ile ilgili soruşturmalarda iş birliği yaptığını ve ülkenin hayvan marketlerinin kapandığını belirten bir rapor verene kadar yürürlükte kalacak." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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