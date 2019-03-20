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ABD’nin hava saldırıları 3 bin Suriyelinin ölümüne sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 23:51 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 2014 yılından beri yaptıkları hava saldırılarının 3 bin 35 sivilin hayatına mal olduğunu açıkladı.İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye’de 2014’ten beri yaptığı operasyonlarda yaşanan sivil kayıplar hakkında rapor yayımladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 2014 yılından beri yaptıkları hava saldırılarının 3 bin 35 sivilin hayatına mal olduğunu açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye’de 2014’ten beri yaptığı operasyonlarda yaşanan sivil kayıplar hakkında rapor yayımladı. SNHR, koalisyon güçlerinin Eylül 2014’ten beri 924’ü çocuk, 656’sı da kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun “zorla” 500 binden fazla insanı göç ettirdiğini de iddia etti. Raporda, sivil ölümlerin yüzde 32’sinin eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde olduğuna değinilerek, “Trump’ın başkan olmasıyla saldırılar, karmaşık ve rastgele düzenlendi.” denildi.

Yayınlanan istatistiklerde, Obama dönemindeki saldırılarda, 194’ü çocuk, 294’ü kadın toplam 976 sivil ölürken, Trump döneminde 730’u çocuk, 362’si kadın toplam 2 bin 59 sivilin yaşamını yitirdiği gözlendi.

Ayrıca raporda, saldırıların 25’inin okul ve 15’inin sağlık ocağı olmak üzere, en az 172 saldırının sivil tesislere yönelik yapıldığı kaydedildi.

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