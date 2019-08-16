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"ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırım tutumunu değiştiremiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri: - "ABD yönetiminin Hizbullah'a yönelik yaptırım tutumunu değiştiremiyoruz ancak Lübnan'ı bundan uzak tutmaya çalışıyoruz"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırım tutumunu değiştiremeyeceklerini ancak ülkeyi bundan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Hariri, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile düzenlenen ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"ABD yönetiminin Hizbullah'a yönelik yaptırım tutumunu değiştiremiyoruz ancak Lübnan'ı bundan uzak tutmaya çalışıyoruz." diyen Hariri, yaptırım kararlarının ABD Kongresinden çıktığına ve kendilerinin oraya ulaşamayacaklarına işaret etti.

Lübnan Başbakanı Hariri, ülkesinde Hizbullah'a ait füze üretim yerlerinin olduğuna dair İsrail tarafından ortaya atılan iddialarla ilgili ise şunları söyledi:

"ABD'liler bizimle bu konuyu görüşüyorlar. Detaylara inmek istemiyorum. Lübnan'ı tehlikeli bir duruma koymamak için en doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını ihlal etmeye devam eden İsrail'in polisi olmadığımız gibi İsrail'in ihlallerine karşı tepkilerde de bir denge söz konusu değildir."

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) 9 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği duyurulmuştu.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad el-Hariri Lübnan Washington

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