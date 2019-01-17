ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

WASHINGTON (AA) - Eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile sadece kendi çıkarları için mücadele ettiğini kaydederek, "ABD'nin Suriye'den geri çekilmesinin Suriyeli Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Woodrow Wilson Center (WWC) tarafından düzenlenen "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Doğru mu, Yanlış mı?" başlıklı telekonferansa eski ABD'nin Suriye Büyükelçisi Ford'un yanı sıra Dış İlişkiler Konseyi kıdemli uzmanı Philip Gordon, Atlantik Konseyi kıdemli uzmanı Faisal Itani, Washington Post Beyrut Büro Şefi Liz Sly ve WWC Orta Doğu Direktörü Aaron David Miller katıldı.

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK unsurlarıyla kurduğu ilişkiyi "geçici ve taktiksel" kelimeleriyle tanımlayan Ford, YPG/PKK'nın DEAŞ ile mücadelesindeki ana motivasyonun ise örgütün kendi çıkarları olduğunu vurguladı.

Ford, "Mevcut durumda ABD'nin Suriye'den geri çekilmesinin Suriyeli Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.