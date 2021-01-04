Abdominoplasti (karın germe) ile liposuction arasındaki fark nedir?

Abdominoplasti ile liposuction arasındaki farkı anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, hastaların abdominoplasti ile fazla deriden kurtulurken liposuction ile fazla yağlarından kurtulduklarını söyledi. Abdominoplasti gibi liposuctionda da farklı yöntemler olduğunu söyleyen Aydoğdu, hangi yöntemin kullanılacağının hastaya yapılan tetkik sonrası karar verildiğini açıkladı ve konu ile ilgili şunları söyledi:

'Kişinin cildi çok gevşek haldeyse fakat sadece yağlanması varsa o tarz hastalarda lazer lipoliz tercih edilir. Çünkü lazerin cildi sıkılaştırma özelliği vardır. Ancak kişiden çok fazla yağ alınacaksa klasik liposuction ile alınması daha kolaydır. Vaser liposuction, karın germelerde tercih edilen yöntemlerden biridir.'

İşte konu ile ilgili detaylar...

ABDOMİNOPLASTİ VE LIPOSUCTION YÖNTEMLERİ

ABDOMİNOPLASTİ (KARIN GERME AMELİYATI) YÖNTEMLERİ

Abdominoplasti yani karın germe ameliyatı kişilerin sarkan deri, güçsüz kas yapısı ve göbek deliğinin yeniden şekillendirilmesi ile ilgili olarak gerçekleştirilen ameliyatlardır. Abdominoplasti gerçekleştirilirken gerekli görüldüğü durumlarda liposuction da uygulanabilir. 3 farklı abdominoplasti yöntemi bulunur: