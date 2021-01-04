Abdominoplasti (karın germe) ile liposuction arasındaki fark nedir?

Abdominoplasti ile liposuction arasındaki farkı anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, hastaların abdominoplasti ile fazla deriden kurtulurken liposuction ile fazla yağlarından kurtulduklarını söyledi. Abdominoplasti gibi liposuctionda da farklı yöntemler olduğunu söyleyen Aydoğdu, hangi yöntemin kullanılacağının hastaya yapılan tetkik sonrası karar verildiğini açıkladı ve konu ile ilgili şunları söyledi:
'Kişinin cildi çok gevşek haldeyse fakat sadece yağlanması varsa o tarz hastalarda lazer lipoliz tercih edilir. Çünkü lazerin cildi sıkılaştırma özelliği vardır. Ancak kişiden çok fazla yağ alınacaksa klasik liposuction ile alınması daha kolaydır. Vaser liposuction, karın germelerde tercih edilen yöntemlerden biridir.'
İşte konu ile ilgili detaylar...
Abdominoplasti yani karın germe ameliyatı kişilerin sarkan deri, güçsüz kas yapısı ve göbek deliğinin yeniden şekillendirilmesi ile ilgili olarak gerçekleştirilen ameliyatlardır. Abdominoplasti gerçekleştirilirken gerekli görüldüğü durumlarda liposuction da uygulanabilir. 3 farklı abdominoplasti yöntemi bulunur:
1) TAM ABDOMİNOPLASTİ
Karnın altında bir kalçadan diğerine uzanan bir kesi yapılarak uygulanır. Aynı zamanda göbeğin alt kısmında bir kesi daha yapılır, böylece göbek deliği, üst karındaki fazlalık deri alındıktan sonra yeniden konumlandırılabilir. Karın kasları, fazlalık deri alındıktan sonra iç dikişlerle sıkılaştırıldıktan sonra kalan deri karnın üstüne çekilir.
2) GENİŞLETİLMİŞ ABDOMİNOPLASTİ
Yatay kesi kalçanın etrafına (belin yan taraflarına) uzanır, böylece vücuda arkadan bakıldığında yaranın uçları görünür. genişletilmiş karın germe ameliyatı, standart tekniğe göre daha geniş bir alandan daha fazla deri aldığı için genelde çok fazla kilo kaybeden hastalar için kullanılır.
Genişletilmiş karın germe operasyonu, karnın serbest bırakılması ve fazlalık deri çıkarıldıktan sonra yeniden konumlandırılması için yuvarlak bir kesi yapılmasını da gerektirir.
3) MİNİ ABDOMİNOPLASTİ
Mini karın germe operasyonu, kilo verme ya da hamilelik sonrasında fazlalık derinin doğal olarak yayılmasına bağlı olarak minimum iyileştirme yarattığından sadece belli hastalar için uygundur.
Kasığın üstünde 10-20 santimetre üzerinde bir yara oluşturulması ile gerçekleştirilen mini karın germe operasyonu, üst karın bölgesindeki fazlalık derinin alınması ya da göbeğin yeniden konumlandırılması gibi konularla ilgili iyileştirme yaratmaz.
Diyet ve spora rağmen bölgesel olarak kurtulamayan yağların vücuttan ayrılmasında yardımcı rol üstlenen liposuction ile kişiler istediği görünüme kavuşabilmektedir. Halk arasında genellikle yağ aldırma olarak nitelenen liposuction geçmiş yıllardan günümüze en çok uygulanan estetik operasyonlardan biridir. Bu uygulama yalnızca karın bölgesinde değil kalça, basen, bel, diz gibi inatçı yağlanmaların ve bölgesel fazlalıkların görüldüğü bölgelere de uygulanabilir.
Abdominoplasti gibi liposuction uygulamasının da farklı yöntemleri mevcuttur:
1) KLASİK LIPOSUCTION
Liposuction yönteminde yağ dokuları vücuttan kanüller aracılığı ile vakumlanarak atılır. Yağ dokusunun idrarla atılamayacak kadar yüksek olduğu durumlarda liposuction uygulaması tercih edilir.
2) LAZER LIPOSUCTION
3) VASER LIPOSUCTION
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