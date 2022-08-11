Abdülhamid Han Sondaj Gemisine eşlik ediyorlar! Gemilere verilen isimler dikkat çekti

Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arayacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'den uğurlandı. Antalya'nın en doğusundaki ilçesi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki 'Yörükler-1' kuyusunda görev yapacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisine 3 ikmal gemisi eşlik ediyor. Gemiler, Kıbrıs’taki Rumların gerçekleştirdiği katliamda anneleri ile birlikte küvette şehit edilen Kutsi, Murat ve Hakan İlhan kardeşlerin ismini taşıyor.

AKDENİZ'DEKİ İLK SONDAJ İÇİN DEMİR ALDI

Türkiye'de atılan tarihi adımların son halkası olan, teknik ve fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun en güçlüsü olarak bilinen Türkiye'nin 4. sondaj gemisi 'Abdülhamid Han', Akdeniz'deki ilk sondajı için demir aldı.

Akdeniz'in mavi sularında doğalgaz ve petrol arayacak olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne, Kıbrıs'taki Rum katliamının simge ismi Tabip Binbaşısı Nihat İlhan'ın şehit edilen oğulları Kutsi, Murat ve Hakan İlhan kardeşlerin ismini taşıyan 3 ikmal gemisinin de eşlik ettiği öğrenildi.

KÜVETİN İÇİNDE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR

1963 yılında Kıbrıs'taki Rum katliamının simge isimlerinden dönemin Tabip Binbaşısı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ile saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutularak şehit edilen küçük oğulları Kutsi, Murat ve Hakan'ın isimlerinin geçtiğimiz yıl denizlerimizde ikmal görevi yapacak gemilere verildiği kaydedildi.

BİLİM KURULU ÜYESİ MUSTAFA NECMİ İLHAN'IN KARDEŞLERİNİN FOTOĞRAFLARI GEMİYE ASILDI

Kutsi İlhan, Murat İlhan ve Hakan İlhan isimli gemilerin Abdülhamid Han gemisi ile birlikte Yörükler-1 sahasında görev yaptığı bildirilirken, Kıbrıs'ta şehit edilen 3 küçük kardeşin isimlerinin Mavi Vatan'da yaşatılmaya devam edecek olması duyanları duygulandırdı. TPAO tarafından unutulmayan ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın kardeşleri de olan Murat, Hakan ve Kutsi İlhan ile anneleri Mürüvvet İlhan'ın fotoğraflarının Hakan İlhan gemisinin toplantı salonu duvarında asılı olduğu da belirtildi.

"3 GÜN GEÇMİŞTİ VE BENİM YENİ HABERİM OLUYORDU"

Yeni Asır'ın haberine göre hafızalara 'Binbaşı Nihat' olarak kazınan ve Rumların Kıbrıs Türk tarihine kanla yazdığı katliamı ölmeden önce anlatan Nihat İlhan, "Ailemin katledildiği 24 Aralık 1963 tarihinde askeri hastaneye yaralı Türkler gelmişti ve onlarla ilgileniyordum. Evimizin yakınında kalan bir Türk çoban geldi ve alay komutanının da bulunduğu bir ortamda Rumların Türk subaylarının ailelerine saldırdığını söyledi. Hemen eve gitmek istedim ama alay komutanı izin vermedi. Alay komutanı benden o gün yaşayacaklarımla ilgili asker sözü vererek soğukkanlı olmamı istedi. Hâlâ ailemin öldürüldüğünü anlamadım. Ardından Türkiye büyükelçisi beni çağırdı. Bana 'başın sağolsun, eşin ve çocuklarını Rumlar katletmiş' dedi. Katliamın üzerinden 3 gün geçmişti ve benim haberim yeni oluyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. İlk sözüm 'Vatan sağolsun' oldu" demişti.

Mürüvvet İlhan, evlerini basan EOKA militanlarından saklanabilmek için evlerinin banyosundaki küvete sığınmıştı. Ancak gözü dönmüş militanlar onları oracıkta katletti. Bu katliam, tarihe adını 'Banyo Katliamı' ve 'Kanlı Noel' olarak yazdırdı.

59 YIL GEÇTİ

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak yazılan Rum katliamının üzerinden 59 yıl geçti. Saldırılarda 364 kişi şehit düştü, 103 Türk köyü boşaltıldı. Rum çeteleri 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesindeki saldırılarına devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ile Murat, Hakan ve İlhan ismini taşıyan 3 çocuğu da vahşice katledildi. Bu olay tarihe 'Kumsal Katliamı' ya da 'Banyo Katliamı' olarak geçerken, baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Tuğgeneral rütbesiyle emekli olan Nihat İlhan, 2016 yılında 92 yaşındayken hayatını kaybetti.

GÖREV YERİ 'YÖRÜKLER-1' KUYUSU

Enerjide milli hamlenin son halkası olan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile önceki gün Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen resmi törenle görevine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geminin Antalya'nın en doğusundaki ilçesi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki 'Yörükler-1' kuyusunda görev yapacağını açıkladı. Abdülhamid Han gemisinin 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ile son teknolojik cihazlarla donatıldığı, 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabildiği açıklandı.

