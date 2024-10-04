Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarfları çalındı! Euro ve sterlinler çantadan kayıplara karıştı

İngiltere Kraliyet himayesindeki Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere İngiltere'ye giden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünissa Gül havalimanında adeta neye uğradıklarını şaşırdı. Hırsızlık olayı üzerine Türkiye ve İngiltere büyükelçilikleri devreye girdi.

"GÜVENLİK ARAMASINDA SINIRLAR AŞILDI"

Türk Time'dan Talat Atilla'nın aktardığına göre; Gül çifti İngiltere'den ayrılırken Londra Heathrow Havalimanında "çok detaylı, defalarca ve rahatsızlık verecek biçimde" güvenlik araması yapıldı, protokolün sınırları da aşıldı.

Durumdan ne kadar rahatsız olsalar ve görevlilere tepki gösterseler de durum değişmeyince Gül çifti olayın büyümemesi için konuyu daha fazla uzatmayıp güvenlik noktasından geçti.

HAYRÜNNİSA GÜL ÇANTASINA BAKINCA ZARFLARI GÖREMEDİ

Bunun üzerine Hayrünissa Gül arama öncesinde çantasında yer alan üç zarfın çantasında olmadığını fark etti. Çift, durumu Londra'nın Türkiye Büyükelçiliğine bildirdi.

"ZARFLARDA STERLİN VE EURO VARDI"

Abdullah Gül'ün basın danışmanı Birol Avşar'dan olayla ilgili açıklama geldi. Olayın 13 Eylül'de gerçekleştiğini kaydeden Avşar, İngiliz polisinin Hayrünissa Gül'ü aradığını belirtti.

Avşar, "Zarflarda ne vardı?" sorusuna "Zarfların içinde sterlin ve euro vardı. İngiltere ve Türk Büyükelçiliği konuyla yakından ilgileniyor" yanıtını verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır