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Abe suikastinde şoke eden gelişme!

11.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastinin zanlısının, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya'ya ilk olarak Abe'nin dedesinin getirdiğine inandığı ortaya çıktı. Zanlının, Abe'nin eski bir başbakan olan dedesinden intikam almak için torununa saldırı gerçekleştirmiş olabileceği belirtiliyor.

Abe suikastinde şoke eden gelişme!

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Japonya'nın Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Abe'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ortaya çıkan detaylar şaşırttı.

Saldırgan Tetsuya Yamagami verdiği ifadede, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grup olan Soka Gakkoi'yi Japonya’ya ilk olarak getiren kişinin Abe'nin dedesi olan eski başbakan Nobusuke Kishi olduğuna inandığını söyledi.

KANIT YOK

Soruşturmayı yürüten yetkililer, zanlının Abe'nin dedesine olan kini nedeniyle torununu hedef almış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. 1957-1960 yılları arasında başbakanlık yapan Kishi'nin söz konusu dini grupla bağlantılı bir siyasi yapının kuruluş aşamasında yer aldığı Japon basınında tartışılsa da Abe'nin dedesinin grubun ülkede faaliyet başlatmasına öncülük eden isim olduğuna dair bir kanıtın olmadığı belirtildi.

SİLAHI NASIL YAPTIĞINI ANLATTI

zanlı

Ayrıca Abe'nin katil zanlısının saldırıda kullandığı el yapımı silahı nasıl ürettiği de ortaya çıktı. Eski bir Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan Yamagami'nin 2 borudan oluşan silahı sosyal medyada paylaşılan ilgili içerikleri izleyerek ürettiğini söylediği iddia edildi.

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shinzo abe
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