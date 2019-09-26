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"Abhaz dili ve kimliği yok olmanın eşiğinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 00:04 | Son Güncelleme

New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na hitap eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, uluslararası topluma "Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verme" çağrısında bulundu - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: - "Konuşmamda dünyayı uyarmak isterim ki, Gürcistan anayasasının da kabul ettiği Abhaz dili ve kimliği yok olmanın eşiğindedir" - "Abhaz halkının nüfusu feci şekilde azalmış durumda. Abhaz dili, kimlik ve geleneklerinin kaybolması dünya için yeri doldurulmaz kayıp olacak"

TİFLİS (AA) - New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, Rusya'nın desteklediği Abhazya bölgesinde, Abhaz dili ve kimliğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Zurabişvili, Cumhurbaşkanı olarak New York'ta BM 74. Genel Kurulu'na ilk kez hitap etti.

Gürcistan'ın 28 yıl önce yeniden bağımsızlığa kavuştuğunu belirten Zurabişvili, ülkesinin asıl amacının NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon olduğunu ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Zurabişvili, Rusya'nın 2008'de Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini işgal ettiğini anımsatarak,"Bizim işgale karşı olan cevabımız barış ve kalkınmanın sürdürülmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zurabişvili, ülkesinin, 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmaların ardından Tiflis ile Moskova arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına uyduğunu, işgal hattının yakınlarından kendi askerlerini çektiğini kaydederek, "İşgal hattının yakınlarında hiçbir askeri gücümüz bulunmuyor. Ayrıca Gürcistan tek taraflı olarak güç kullanmayı reddetmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ise ateşkes anlaşmasına uymadığını vurgulayan Zurabişvili, amaçlarının Rusya'nın anlaşmanın maddelerine uyması ve işgal altındaki bölgeler için AB'nin gözlemci misyonlarının getirilmesi olduğunu ifade etti.

- "Dünya için yeri doldurulmaz kayıp olacak"

Zurabişvili, işgalin ve çatışmaların sona ermesi gerektiğinin altını çizerek, Gürcistan'ın burada güç kullanmaktan vazgeçtiğini ama diyalogdan vazgeçmediğini, çeşitli formatlardaki diyaloğun söz konusu sorunların çözülmesi yönünde son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'nın işgal hattlarında sözde geçişlerin bulunduğunu, bu bölgelerde insan haklarının ihlal edildiğini, ağır ekonomik ve soysal şartların bulunduğunu vurgulayan Zurabişvili şunları kaydetti:

"Konuşmamda dünyayı uyarmak isterim ki, Gürcistan anayasasının da kabul ettiği Abhaz dili ve kimliği yok olmanın eşiğindedir. Abhaz halkının nüfusu feci şekilde azalmış durumda. Abhaz dili, kimlik ve geleneklerin kaybolması dünya için yeri doldurulmaz kayıp olacak."

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Abhaz Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Güney Osetya savaşı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Rusya

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