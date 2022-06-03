Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

Korkunç olay, Cemal Caymaz Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana geldi. 46 yaşındaki Hüseyin Sezgin özel bir hastanede doktorluk yapıyordu. Dehşete düşüren olayda Sezgin, akşam saatlerinde evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum attı. Sezgin’in kendisine zarar vereceğini düşünen ablası durumu polis ekiplerine bildirdi.

KABLOYLA AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Konuma giden polis ekipleri evli ve iki çocuk sahibi Sezgin’i kabloyla ağaca asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sezgin’in cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



