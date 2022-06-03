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  4. Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

03.06.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Bir pratisyen hekim akşam saatlerinde ablasına veda mesajı yazıp bir konum attı. Ablasının kendisine zarar vereceği endişesiyle polise haber vermesinin ardından atılan konuma giden ekipler, doktoru kabloyla ağaca asılı halde buldu. Yaşamını yitiren doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken doktorun, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

Korkunç olay, Cemal Caymaz Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana geldi. 46 yaşındaki Hüseyin Sezgin özel bir hastanede doktorluk yapıyordu. Dehşete düşüren olayda Sezgin, akşam saatlerinde evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum attı. Sezgin’in kendisine zarar vereceğini düşünen ablası durumu polis ekiplerine bildirdi.

KABLOYLA AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Konuma giden polis ekipleri evli ve iki çocuk sahibi Sezgin’i kabloyla ağaca asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sezgin’in cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İntihar Karabük Safranbolu
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