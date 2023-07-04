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  4. Aç bırakıp haftalarca çatı katında tutmuşlar! Amca, hala ve babaanne... Küçük Elif Nur'un ölümünde kahreden detaylar

Aç bırakıp haftalarca çatı katında tutmuşlar! Amca, hala ve babaanne... Küçük Elif Nur'un ölümünde kahreden detaylar

04.07.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki akraba evinde rahatsızlanıp, götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Elif Nur'un ölümüyle ilgili açılan davada kahreden detaylar yer aldı. Hazırlanan iddianamede Elif Nur ve diğer çocukların haftalarca aç bırakılarak çatı arasında tutuldukları belirtildi. Tutuklu yargılanan amca, hala ve babaanne söz konusu 'eziyet' iddialarını reddetti.

Aç bırakıp haftalarca çatı katında tutmuşlar! Amca, hala ve babaanne... Küçük Elif Nur'un ölümünde kahreden detaylar

Eskişehir'de oturan Sibel-Gökhan T. çifti, geçen yıl tutuklanınca; çocukları 6 yaşındaki Elif Nur T., Y.T. (10) ve M.T.'yi (13) halası D.T., amcası S.T. ile babaannesi C.K.'nın yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakmak zorunda kaldı. Elif Nur, geçen yıl 14 Aralık'ta evde rahatsızlanınca kahreden gerçek ortaya çıktı Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ortaya çıkan detaylar ise adeta kan dondurdu.

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ! AMCA, HALA VE BABAANNE GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala D.T. ile amca S.T., polis tarafından 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elif Nur'un babaannesi C.K. ise 4 gün sonra yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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'CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME' SUÇLAMASI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Elif Nur'un ölümüne ilişkin soruşturmasını tamamladı. Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklanan Elif Nur'un halası D.T., amcası S.T. ve babaannesi C.K. hakkında Elif Nur'a yönelik 'Çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, devlet korumasına alınan diğer 2 kardeşe yönelik ise 'Eziyet' suçlamasıyla 6 yıldan 16'şar yıl hapis cezası istendi.

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ÇOCUKLARA BAKMAK İÇİN SOSYAL YARDIM ALMIŞLAR

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu rapora göre Elif Nur'un fiziksel istismarın yanı sıra ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı meydana geldiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklara bakmak için sosyal yardım parası aldığı belirtilen iddianamede, "Elif Nur T.ve mağdurlar M. ve Y.'nin bakımını üstlendikleri, hatta bakımları nedeniyle sosyal yardım aldıkları, ancak maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, çatı arasında, soğuk bir ortamda, eşyasız çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, ayrıca odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından şüphelilerin haberdar oldukları mağdur çocukların ve maktulün günlerce ve hatta haftalarca herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıkları tespit edildi" denildi.

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HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ YAŞANTILARINA DEVAM ETMİŞLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Bölümü'nden alınan raporda, diğer 2 kardeşin de yaşıtlarına göre yeterince beslenmedikleri ve gelişim geriliklerinin olduğu bilgisine yer verilen iddianamede; "Şüphelilerin çocukların durumuna aldırış etmeyen yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuş iken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri, işledikleri suç nedeniyle şüphelilerin kanunda öngörülen cezanın en üst sınırından cezalandırılmaları gerektiği, yine şüphelilerin maktulün kardeşleri mağdurlara karşı ise çocuğa eziyet suçlarını işlediklerine ilişkin haklarında kamu davası açmaya yeterlilikte delil ve kanaat oluştuğu" ifadeleri yer aldı.

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SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Tutuklanan Elif Nur’un amcası S.T., halası D.T. ile babaanne C.K., ifadelerinde suçlamayı kabul etmedi. S.T., yeğeninin ölümüyle ilgisi olmadığını savunarak, "O benim kanım, ciğerim. Öyle bir şey olmasına izin vermem. Yıllardır evden uzağım zaten" dedi. D.T. ise, "Hiçbir şey yapmadım, onlar benim öz yeğenlerim. Eziyet diye bir şey yok" diyerek kendisini savundu.

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