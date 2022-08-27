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Aç karnına içildiğinde bakın ne yapıyor! Kahvenin fazla bilinmeyen zararı şaşırtıyor

27.08.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle güne başlarken sıklıkla tercih edilen ve yararlarıyla bilinen kahve, bazı durumlarda yararın tersine vücut için büyük zararlar doğurabiliyor. Bazı araştırmalar, aç karnına içilen kahvenin pek çok sağlık problemlerine neden olabileceğini ortaya koyuyor. İşte aç karnına içilen kahvenin zararları!

Aç karnına içildiğinde bakın ne yapıyor! Kahvenin fazla bilinmeyen zararı şaşırtıyor

İçerisinde yer alan kafein ile birlikte zindelik veren ve uykuyu kaçırmak için 7'den 70'e herkesin içtiği kahve, aç karnına içildiğinde pek çok sağlık problemi yaratabiliyor. Yüksek enerji ve açık bir zihin için içilen kahve, yararlı bir içecek olarak bilinse de özellikle aç karnına fazla tüketilmemeye dikkat edilmeli.

AÇ KARNINA İÇTİĞİNİZDE BAKIN NE OLUYOR!

1) Reflü ve mide ekşimesine sebep olabilir

Aç karnına kahve içmenin en büyük zararlarından biri midede yarattığı ekşime ve reflüdür. Yediğiniz yemekten bir lokma aldığınızda, yemek veya içeceğin yemek borunuzdan midenize akmasını sağlamak için alt yemek borusu sfinkteri açılmaktadır. Bu yapı, midenize ulaştığında ise kapanmaktadır. Fakat kahve hakkında yapılan araştırmalara göre aç karnına içilen kahve, alt yemek borusu sfinkterini gevşetmekte. Bu da bu yapının tamamen kapanmamasına sebep olabilmekte. Yani böylec mide asidi mideden yemek borunuza kadar çıkabilmekte ve reflü meydana gelebilmekte.

Ayrıca yine yapılan araştırmalara göre aç karnına içilen kahve mide asiditesini uyarabilmesi sebebiyle mide ekşimesi riskini de çoğaltmakta.

KAHVE İLE BİRLİKTE ALKALİ YİYECEKLER TÜKETİN

Bu sebeple kahvenizle birlikte alkali yiyecek tüketmeniz faydanıza olacaktır. Çünkü araştırmalar haşlanmış yumurta, avokado tost veya yulaf ezmesi gibi alkali yiyeceklerin kahvenin yükselttiği mide asidi seviyesini düşürdüğünü ortaya koyuyor.

2) Endişeli ve gergin hissedebilirsiniz

Kahvenin içerisinde yer alan kafein vücut tarafından 45 dakika gibi bir süre içinde emilmektedir. Tüketilmesinin ardından 15 dakika ila iki saat arasında bir noktada kan dolaşımında ise zirve yapmaktadır. Eğer içtiğiniz kahveden sonra gergin ve endişeli hissediyorsanız, kahve tüketimini düşürmenizde veya özellikle aç karnına kahve tüketmemenizde fayda var. Kahvenizin yanında yemek de yerseniz, bu durumu kontrol etmeniz de mümkün. Ancak kahvenin hala iyi gelmediğinden eminseniz, yarı kafeinsiz veya kafeinsiz kahve de deneyebilirsiniz. Özellikle kahve sonrası gerginlik yaşayan kişiler, gün içinde bir büyük boy filtre kahve ölçüsünü aşmamalı.

3) Kan şekeriniz hızlı şekilde yükselebilir

British Journal of Nutrition'da yer alan araştırmaya göre, sabahları aç karnına sade kahve içmenin kan şekerine zararı olmakta. Buna göre aç karnına kahve tüketimi İnsanların kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde bozuyor. İncelemelerde önceden kahvaltı yapan kişilerde kan şekerinde ise bir yükseliş görülmedi. Kan şekeri seviyesinin yüksek olmayıp düzenli olması diyabet ve kalp hastalığı riskinizi azaltmaktadır. Bu sebeple kan şekerinizin kontrolde olmasını istiyorsanız, özellikle aç karnına kahve tüketmemeye dikkat etmelisiniz.

KAHVE İÇİN EN İYİ ZAMAN NE ZAMAN?

Yapılan araştırmalar sabah geç saatte, kahvaltının sonrasında biraz bekleyip kahve içilmesi gerektiğini ve bu zamanın kahve için en iyi zaman olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca uzmanların uyarılarına göre saat 14.00'ten sonra kahveden uzak durmalısınız çünkü bu öğleden sonra ve akşam saatinde uyku düzeninizi etkileyebilir. Özellikle akşam saatlerinde de kahve almamaya özen göstermelisiniz. Uyumadan altı saat kadar önce alınan 400 miligram kafein, uyku süresinin bir saatten fazla düşmesine sebep olmakta.

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