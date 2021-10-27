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Aç olmadığınız halde yemek yiyorsanız nedeni bu olabilir!

27.10.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yeme isteği yalnızca aç kalınan zamanlarda değil farklı nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir. Her ne kadar hayatta kalmak için zorunlu bir ihtiyaç olarak görülse de bazen ihtiyaçtan bağımsız olarak da yeme ihtiyacı duyulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, bizi aç olmadığımız halde yemeye teşvik eden sebepleri anlattı.

Aç olmadığınız halde yemek yiyorsanız nedeni bu olabilir!

Yüksek oranda tuz, yağ veya rafine şeker içeren gıdalar ‘zevk merkezi’ hipotalamusu uyarır. Bu besinleri gördüğümüzde veya kokusunu aldığımızda daha önceki deneyimlerimizde bu besinleri yemekten aldığımız keyfi hatırlarız. Buna bağlı olarak da aç olmasak bile yeme isteği uyanır ve yeriz.

YORGUNLUKTAN YİYORUZ

Leptin ve ghrelin, açlık ve tokluk duygularını düzenleyen hormonlardır. Leptin iştahı bastırmak için çalışır, ghrelin ise açlık sinyallerini artırır. Yeterince dinlenemediğimizde, vücutta daha fazla ghrelin ve daha az leptin salgılanır ve bu da vücudumuzun yiyeceğe ihtiyacı olmasa bile aç hissetmemiz neden olur.

KENDİMİZİ KISITLADIĞIMIZ İÇİN YİYORUZ

Kendimizi bazı besinleri yememek için çok kısıtladığımızda veya kilo vermek için yoğun bir enerji kısıtlamasına gittiğimizde bir süre sonra bu kısıtlanmışlık hissi bizi daha fazla yemeye teşvik eder ve kendimizi aç olmasak bile yerken buluruz.

MODUMUZU YÜKSELTMEK İÇİN YİYORUZ

Sinirli veya üzgün hissettiğimizde yemek yeme dikkatimizi duygularımız yerine yemeğe yönlendirerek ve keyif vererek ruh halimizi iyileştirebilir. Ancak bu oldukça tehlikelidir, kendimizi kötü hissettiğimizde yemekle mutlu olmak yerine bulmaca çözmek, kitap okumak, egzersiz yapmak gibi farklı aktivitelere yönelmeliyiz.

SOSYALLEŞMEK İÇİN YİYORUZ

Arkadaşlarımızla veya ailemizle zaman geçirmek istediğimizde genellikle planlarımıza yeme-içmeyi dahil ederiz. Kahve içmeye çıktığımızda ortamı daha keyifli hale getirmek için tatlı söyleriz ya da sinemaya gittiğimizde patlamış mısır alırız. Bu gibi zamanlarda yemek yeme ihtiyaçtan çok bir sosyalleşme aracı haline gelir.

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