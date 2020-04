Acele edin! Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer kısa süreliğine ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 2017'de satışa çıkmasına rağmen son zamanların en popüler oyunlarından biri. PUBG'deki hilecilerden ve Fortnite'ın son güncellemesinden keyif almayan birçok kullanıcı, koronavirüs nedeniyle Evde Kal çağrısına uyduğumuz şu günlerde Call of Duty: Modern Warfare oynamayı tercih ediyor. Bu durumun elbette ki oyunun yapımcısı Activision da farkında. Yapımcı firma, bu yüzden Call of Duty: Modern Warfare oyuncularına ufak bir sürpriz hazırladı.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE MULTİPLAYER ÜCRETSİZ OLUYOR

Call of Duty Twitter hesabı, resmi bir duyuru ile müjdeli haberi paylaştı. CoD hesabının paylaştığı bilgilere göre, CoD: Modern Warfare'ın çevrimiçi modu ücretsiz hale gelecek. PS4, Xbox One ve PC platformlarındaki oyuncular Call of Duty: Modern Warfare'ın multiplayer modunu ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Ancak oyuncuların elini çabuk tutması şart.

COD: MODERN WARFARE İÇİN KISITLI BİR SÜRE VAR

Call of Duty: Modern Warfare multiplayer modu sadece 27 Nisan'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek, bu tarihten itibaren CoD: Modern Warfare'ın çevrimiçi modunu ücretsiz olarak oynamak mümkün olmayacak. Unutmadan hatırlatalım; Oyunun 5 haritasının yer aldığı multiplayer modunun açılması için bütün oyunun daha önceden satın alınmış ve indirilmiş olması gerekiyor.