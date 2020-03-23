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Acemi birliklere katılan askerlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, acemi birliklere katılan askerlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, koronavirüs tehdidine karşı her türlü önlemin alındığını belirtti.

Acemi birliklere katılan askerlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi Koronavirüs enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarfedilmektedir.

Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevkedilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.

Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı MSB koronavirüs

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