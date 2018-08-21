Acemi kasaplar hastanelik oldu

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kurbanlık keserken yaralananlar hastanelere başvurdu.
Bayram namazının ardından kurban kesme telaşına giren ve kesim işlemleri sırasında kendilerini yaralayanlar, kentteki hastanelere başvurdu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, acil serviste yoğunluğa neden oldu.
Yaralananların çoğu ayakta tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.
Konya'da 274, Afyonkarahisar'da 44, Aksaray'da 60 ve Karaman'da 60 "acemi kasap"ın hastanelere başvurduğu öğrenildi.
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