Acer'dan 3D SpatialLabs teknolojisine sahip dizüstü bilgisayar

Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayar yeni duyuruldu ve laptop yerleşik 3D SpatialLabs teknolojisi ile birlikte karşımıza çıkıyor. Ekranı kullanıcıların CAD tasarımları, 3D baskı, mimari, animasyonlar ve daha fazlası için 3D projeleri görmelerini sağlayacak.

Acer, dizüstü bilgisayarı Rhinoceros, ZBrush ve Autodesk Fusion 360 gibi uygulamalardan 3D dosyaları içe aktarmaya olanak tanıyan SpatialLabs Model Viewer gibi araçlarla birlikte sunuyor.

Görüntüler, videolar, basit oyunlar ve web kamerası beslemesi gibi 2D içeriğin AI kullanarak stereoskopik 3D’ye dönüştürülmesine olanak sağlayacak bir SpatialLabs Go uygulaması da sunuluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

3D’nin yanı sıra Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition, Intel Core i7-11800H işlemciye, Nvidia RTX 3080’e, 32GB DDR4 RAM’e ve 2TB NVMe SSD’ye sahip. Ekranda, 2D modunda 3840 x 2160 veya 3D modunda 1920 x 2160 çözünürlük sunan 15,6 inç LCD panel kullanılmakta.

Fiyatlandırmaya gelince, ConceptD 7 SpatialLabs Edition, Aralık ayında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da piyasaya sürüldüğünde 3.599 Euro’ya (yaklaşık 4.160 dolar) mal olacak. 16 inç ConceptD 3 ve ConceptD 3 Pro dizüstü bilgisayarlar da güncellenmiş 16:10 en boy oranlarıyla piyasaya sürüldü ve onların da sırasıyla 1,699,99 dolar ve 1,899,99 dolar fiyat etiketleriyle satışa çıkarılması hedefleniyor.

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