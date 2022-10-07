Acı sevenler dikkat! Tüm yaşamı etkileyen hastalığa yakalanma riskini 2 katına çıkarıyor

Beyinsel hastalıklar arasında bulunan bunama tüm yaşamı olumsuz etkileyerek hastaları temel ihtiyaçlarını bile karşılayamacak hale getiriyor. Genellikle yaşlılık hastalığı olarak görülen bunama genç yaşlarda da görülebiliyor. Demans görülen kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu sayıyı düşürmek için bunama riskini artıracak faktörlere dikkat etmek gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre, biberli yemek yemek bunama riskini artırıyor. Biber yüksek C vitamini içerse de çeşitli zararları olabiliyor. Biberin içindeki kapsaisin, besine tadını veren bileşiktir. Bu bileşiğin birçok faydası olmakla beraber bazı zararları da var. Uzmanlar kapsaisinin bilişsel gerileme ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

YÜKSEK BİBER ALIMI BİLİŞSEL İŞLEVLERİ ETKİLER

Acı biber yemeyenlerle karşılaştırıldığında, günde 50 g'ın üzerinde biber tüketenlerin hafıza kaybı riski olduğunu bildirdiler. Obez kişiler zayıf olanlara göre bu riskten daha fazla etkileniyorlar. Boylamsal veriler, daha yüksek biber alımının her iki cinsiyetten Çinli yetişkinlerde bilişsel gerileme ile pozitif olarak ilişkili olduğunu göstermektedir.

HÜCRE ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR

Beslenme uzmanı Rory Batt, "Hiç şüphesiz hafıza kaybının önde gelen nedenlerinden biri şekerdir (hem yiyecek hem de içeceklerde bulunur)" diye uyardı. Rory Batt, birkaç araştırmanın kapsaisinin hücre (nöron) ölümüne neden olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

DOZUNDA TÜKETMEK FAYDALI

Dahası, günde bir ile 20 gram arasında tüketmek bazı faydalar sağlayabilir. Batt, "Dozun toksik olması çok muhtemel. Biraz tüketilmesi koruyucu olacak, ancak fazlası zarar verecek" dedi. Kapsaisin'den TRPV1 aktivasyonunun ve kalsiyum salınımının kesin miktarı, aslında oldukça faydalı etkilerinin çoğundan sorumludur. Ancak çok fazlası hücre ölümüne, eksitotoksisiteye neden olabilir. Batt, "Kapsaisinin bilişsel sağlık için (doğru dozlarda) iyi olduğuna inanmak için iyi nedenler var" diyor.

BUNAMA RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

İleri yaş, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, yüksek tansiyon, diyabet hastalığı, akrabalarda bunama hikayesi, ileri yaşta ortaya çıkan depresyon, damar sertliği ve yüksek kolesterol kişilerde bunama riskini artıran etmenlerin önde gelenleridir.

