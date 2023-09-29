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Acı son! Kanala düşen kuzuyu kurtarmak isterken canından oldu

29.09.2023 00:36 | Son Güncelleme:
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Mersin'de kanala düşen kuzuyu kurtarmaya çalışan Mehmet Yıldız'dan acı haber geldi. 15 yaşındaki Yıldız, akıntıyla sürüklenerek hayatını kaybetti.

Acı son! Kanala düşen kuzuyu kurtarmak isterken canından oldu

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız, ailesine ait küçükbaş hayvanları otlattığı sırada bir kuzu sulama kanala düştü. Kuzuyu kurtarmak isteyen Yıldız, kanala atladı. Akıntıya kapılıp, suda çırpınmaya başlayan Yıldız’ı görenler kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Kısa sürede suda kaybolan Yıldız’ın bulunması için bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Yıldız'ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan ve kaldırıldığı Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yıldız'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kurtarma kuzu

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