Açık açık anlattı: Seviştikten sonra...

Seks birçok yönden iyidir. Öncelikle harika hissettirir, sizi eşinize daha da yakınlaştırır. Stres atmak için en iyi aktivitelerden biri olan seksin kadınlar ve erkekler için farklı anlamları olduğu ortaya çıktı. Kadınlar, sevişmenin onları mutlu ettiğini söylerken, erkekler ise bunun yapabilecekleri en eğlenceli aktivite olduğunu dile getirdi.

Bir şirket tarafından gerçekleşen ve iki bin kişinin katıldığı ankette, konu seks olduğunda kadınların ve erkeklerin olaya faklı açılardan baktığı bariz bir şekilde ortaya çıktı.

İLİŞKİNİN EN BÜYÜK YARARI DÜZENLİ SEKS

Anket erkeklerin %57'sinin ve kadınların %47'sinin bir ilişkide olmanın en büyük yararının düzenli seks olduğunu söylediğini ortaya koydu.

KADINLAR İÇİN SEKSİN FAYDALARI

Beni mutlu ediyor. %72 Beni partnerime yaklaştırıyor. %68 Endişelerimden arınıyorum. %64 Beni sağlıklı ve aktif tutuyor. %62 Eğlenceli. %61 Yeni biriyle yatmanın ve yeni bir vücut keşfetmenin heyecanı. %59 Seks ruh halimi iyileştiriyor. %58 Hayatın sıradanlıklarından büyük kaçış. %54 Uyumama yardımcı oluyor. %52 Kalori yakıyor. %48

ERKEKLER İÇİN SEKSİN FAYDALARI