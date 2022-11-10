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Açık açık anlattı: Seviştikten sonra...

10.11.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel hayat herkes için farklı anlamlar taşıyor. Duygusal ve fiziksel olarak faydalarının olduğu bilinen cinsellikle ilgili yapılan anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı. Seks yapmak için 10 nedenin sıralandığı ankette, sevişmenin kadınlar ve erkekler arasında farklı anlamlar taşıdığı ilk bakışta anlaşılıyor.

Açık açık anlattı: Seviştikten sonra...

Seks birçok yönden iyidir. Öncelikle harika hissettirir, sizi eşinize daha da yakınlaştırır. Stres atmak için en iyi aktivitelerden biri olan seksin kadınlar ve erkekler için farklı anlamları olduğu ortaya çıktı. Kadınlar, sevişmenin onları mutlu ettiğini söylerken, erkekler ise bunun yapabilecekleri en eğlenceli aktivite olduğunu dile getirdi.

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Bir şirket tarafından gerçekleşen ve iki bin kişinin katıldığı ankette, konu seks olduğunda kadınların ve erkeklerin olaya faklı açılardan baktığı bariz bir şekilde ortaya çıktı.

İLİŞKİNİN EN BÜYÜK YARARI DÜZENLİ SEKS

Anket erkeklerin %57'sinin ve kadınların %47'sinin bir ilişkide olmanın en büyük yararının düzenli seks olduğunu söylediğini ortaya koydu.

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KADINLAR İÇİN SEKSİN FAYDALARI

  1. Beni mutlu ediyor. %72
  2. Beni partnerime yaklaştırıyor. %68
  3. Endişelerimden arınıyorum. %64
  4. Beni sağlıklı ve aktif tutuyor. %62
  5. Eğlenceli. %61
  6. Yeni biriyle yatmanın ve yeni bir vücut keşfetmenin heyecanı. %59
  7. Seks ruh halimi iyileştiriyor. %58
  8. Hayatın sıradanlıklarından büyük kaçış. %54
  9. Uyumama yardımcı oluyor. %52
  10. Kalori yakıyor. %48

ERKEKLER İÇİN SEKSİN FAYDALARI

  1. Seks kötü olsa bile, yine de oldukça iyidir! Seks, dünyada yapabileceğiniz en eğlenceli şeydir. %82
  2. Kendimi iyi hissettiriyor. Düzenli seks yapmazsam sinirlenirim. %74
  3. Tuttuğum takımın kazanmasını izlemekten bile daha iyi. %68
  4. Yapabileceğiniz en eğlenceli egzersiz şekli. Spor salonuna gitmekten daha iyi. %64
  5. Yeni biriyle yattığımda duyduğum heyecan. %62
  6. İyi seks partnerime daha fazla değer vermemi sağlıyor. %59
  7. Uyumama yardımcı oluyor. %57
  8. Kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. %54
  9. İş baskılarından büyük kaçış. %48

  10. Sonrasında dünya hakkında daha olumlu hissediyorum. %42


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