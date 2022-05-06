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Açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Açık cezaevi Covid izni ne zaman bitecek? Açıklama geldi

06.05.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerindeki son durum çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Pek çok hükümlü ve yakını tarafından "Açık cezaevi izinleri bitiyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. CTE, açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin sona ereceğini duyurdu. Peki, açık cezaevi Covid izni ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Açık cezaevi Covid izni ne zaman bitecek? Açıklama geldi

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin Covid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ BİTİYOR MU? NE ZAMAN BİTECEK?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu. Açıklamada, "Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır" denildi. (DHA)

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koronavirüs (Covid-19) cezaevi pandemi Adalet Bakanlığı
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