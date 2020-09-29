Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıtı uzun süredir hükümlüler ve hükümlü yakınları tarafından merak ediliyordu. Koronavirüs salgını gerekçesiyle geçtiğimiz aylardan açık cezaevi izinleri bir süre daha uzatılmıştı. Son olarak 60.000 hükümlü ve hükümlü yakını, açık cezaevi izinleri uzadı mı son dakika gelişmelerini yakından takip ediyordu. Normal şartlarda açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecekti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 25 Eylül 2020 tarihinde, açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı sorusuna yanıt olacak bir açıklama geldi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; açık ceza infaz kurumlarında bulunan ya da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun koşulları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak koşuluyla cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Eylül’de sona ereceği hatırlatıldı.

Şimdi, hükümlüler ve hükümlü yakınları tarafından açık cezaevi korona izni uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riskinin henüz ortadan kalkmaması gerekçesiyle hükümlülere verilmiş olan izin süresinin 2 ay daha uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi. Bu doğrultuda alınan açık cezaevi korona izni kararı da açıklandı. Açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilmiş olan hükümlülerin izinleri 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül 2020 itibarıyla 2 ay süre ile uzatılmasına karar verildi.